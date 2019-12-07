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وزارة الصحة تحتفل بتخريج الدفعة الثانية لكلية عمان للعلوم الصحية بظفار

السبت 07 ديسمبر 2019 07:42 م بتوقيت مسقط

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مسقط - الرؤية

احتفلتْ وزارة الصحة -ممثلة في كلية عمان للعلوم الصحية، فرع محافظة ظفار- صباح أمس، بتخريج الدفعة الثانية من حملة درجة البكالوريوس تمريض؛ وذلك بمركز السلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفيه.

ورعى سعادة الشيخ المهنا بن سيف اللمكي نائب محافظ ظفار، حفل التخرج، بحضور سعادة د. علي بن طالب الهنائي وكيل وزارة الصحة لشؤون التخطيط، وأصحاب السعادة والمكرمين أعضاء مجلس الدولة.  وبلغ عدد خريجي الكلية من الدفعة الثانية 36 خريجا وخريجة من حملة بكالوريوس تمريض.

من جانبها، أشارت د. منى بنت شعبان عجزون العميد المشارك لكلية عمان للعلوم الصحية فرع محافظة ظفار خلال كلمتها، إلى الصعوبات التي تواجه الخدمات الصحية لتأتي الدفعات التمريضية التي تخرجها الكلية كرافد كبير يغطي جانب حيوي ومهم في الوزارة.

وأضافت عجزون أنَّ هذه الدفعات المتخرجة في كلية عمان للعلوم الصحية لا تغطي الشواغر في مؤسسات وزارة الصحة وحدها فقط، بل تُسهم في تغطية بعض الشواغر في المؤسسات الصحية الأخرى كالمؤسسات الصحية العسكرية وديوان البلاط السلطاني والشرطة، وبعض مؤسسات القطاع الخاص.

وحثَّت د. منى عجزون خريجي الدفعة الثانية من كلية عمان للعلوم الصحية فرع محافظة ظفار، على عدم التوقف عن التعلم والتطوير وطلب العلم الذي ليس له حد؛ فالبحوث العلمية والدراسات العليا مشرعة لهم أبوابها، كما لم تنسَ توصيتهم بالرحمة بالمرضى ومرافقيهم وسعة الصدر للتخفيف من معاناتهم.

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