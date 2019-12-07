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ارتفاع حصتها بالقطاع إلى 13.8%

4.8 مليار ريال أصول البنوك والنوافذ الإسلامية

السبت 07 ديسمبر 2019 07:39 م بتوقيت مسقط

4.8 مليار ريال أصول البنوك والنوافذ الإسلامية

مسقط - العمانية

كشفت البيانات الصادرة عن البنك المركزي العُماني استمرار النمو في التمويل الممنوح من قبل البنوك والنوافذ الإسلامية ليصل رصيده إلى حوالي 9ر3 مليار ريال عماني بنهاية سبتمبر 2019 مقارنة بـ 5ر3 مليار ريال عماني في الفترة نفسها من عام 2018.

وارتفع إجمالي الودائع لدى البنوك والنوافذ الإسلامية ليبلغ 5ر3 مليار ريال عماني بنهاية سبتمبر 2019 مقارنة بـ 1ر3 مليار ريال عماني في نهاية سبتمبر 2018. وبلغ إجمالي الأصول للبنوك والنوافذ الإسلامية مجتمعة حوالي 8ر4 مليار ريال عماني بنهاية سبتمبر 2019 لترتفع حصتها من إجمالي أصول القطاع المصرفي إلى 8ر13 بالمائة.

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