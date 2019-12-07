مكافحة بؤر "حوريات الجراد" بجنوب الشرقية

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تتواصل أعمال مكافحة الجراد الصحراوي في محافظة جنوب الشرقية بعد رصد عدة بؤر لتجمعات من الجراد الصحراوي في بعض القرى بعد هطول الأمطار وتحسن الظروف البيئية. ويجري حاليا مكافحة جراد الطور الأول (الحوريات) بعد الانتهاء من مكافحة الأمهات خلال الأسابيع الماضية.

ويقوم المختصون بالمديرية العامة للتنمية الزراعية بمحافظتي شمال وجنوب الشرقية وقسم مكافحة الجراد باتخاذ إجراءات المكافحة المناسبة للقضاء على أي تجمعات للحشرة، مع تكثيف عمليات المسح والاستكشاف لرصد أي تجمعات أخرى في وقت مبكر واتخاذ الإجراءات المناسبة للقضاء عليها.

وبلغت المساحات التي تم إجراء عمليات المكافحة بها خلال الفترة من 18 نوفمبر وحتى 5 ديسمبر 211 هكتار باستخدام كمية مبيد من المبيدات المخصصة لهذا الغرض بلغت 211 لترا باستخدام طرق الرش الأرضي.

وتنوه المديرية العامة للزراعة والثروة الحيوانية بمحافظة شمال وجنوب الشرقية المزارعين ومربي الثروة الحيوانية قبل عمليات الرش لمكافحة الجراد بضرورة أخذ الحيطة والحذر ونقل خلايا نحل العسل من المناطق التي تشملها عمليات الرش، وحجر الحيوانات أو نقلها إلى أماكن أخرى وعدم الرعي لمدة 10 أيام من بدء عمليات المكافحة في تلك المواقع.

وكانت أسراب ومجـموعـات مـن الجـراد الصحـراوي التجـمعي الأصـفر الـناضـج جنسيا بـكثافـة مـتوسـطة وصلت إلـى الـمناطـق الساحلية بـالـمحافـظة ويرجح أنها قـادمـة مـن بـاكسـتان حيث تـمكنت مـعظم هذه المجـموعـات مـن الـتزاوج ووضـع البيض. وأشارت تقارير قسم مكافحة الجراد التابع لوزارة الزراعة والثروة السمكية إلى اخضرار الغطاء النباتي في معظم مواقع المسح وخاصة تلك التي يتواجد بها الجراد الصحراوي حيث ستظل البيئة ملائمة لاستقرار الجراد وتكاثره خلال الفترة المقبلة.

كما أشارت تقارير قسم مكافحة الجراد إلى أن وضـع الجـراد الصحراوي في السلطنة حاليا فـي حـالـة "الاحـتراس" وفقاً لمسـتوى الإنـذار المحدد مـن مـنظمة الأغذية والـزراعـة للأمم المتحدة (الفاو).