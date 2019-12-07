"مدائن" تستعرض الفرص الاستثمارية في "صناعية المزيونة"

مسقط – الرؤية

شاركت المؤسسة العامة للمناطق الصناعية مدائن في فعاليات الملتقى الثاني لدور المناطق الصناعية والمناطق الحرة في جذب الاستثمارات الصناعية وتنمية الصادرات، الذي أقيم في مدينة طنجة بالمملكة المغربية، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بمشاركة 15 بلدا عربيا.

واستعرضت مدائن خلال الملتقى ورقة عمل بعنوان الاستثمار في المدن الصناعية العمانية.. المنطقة الحرة بالمزيونة أنموذجا قدمها سعيد بن عبدلله بن ماجد البلوشي، مدير عام المنطقة الحرة بالمزيونة، وأبرز من خلالها الأنظمة والمزايا في المدن الصناعية والمنطقة الحرة بالمزيونة ودور مدائن في تنميتها لتعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية بها، مشيراً إلى جملة التسهيلات التي تقدمها المؤسسة للمستثمرين والتي تعد عامل جذب وبيئة محفزة للاستثمار بالسلطنة.

وتطرق البلوشي إلى الفرص الاستثمارية في مدائن والتي تتمثل في القطاعات الطاقة الشمسية والمتجددة والصناعات البتروكيماوية ومواد البناء والصناعات الكيماوية وتقنية المعلومات والاتصالات واللوجستيات والتغليف والصناعات الورقية وصناعة السيارات والأثاث والملابس والأقمشة والصناعات الكهربائية والأغذية والأدوية وصناعات المعادن والبلاستيكية والمعدات الطبية والإلكترونيات.

وأوضح البلوشي أنَّ المنطقة الحرة بالمزيونة تقدّم عددا من الحوافز والتسهيلات، فهناك حوافز عامة وفقا لقانون المناطق الحرة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 56/2002 ومنها الإعفاء الضريبي لمدة تصل إلى 30 عاما، والإعفاء الجمركي، وحرية تملك المشاريع لغير العمانيين 100% ، والإعفاء من الحد الأدنى لرأس المال المنصوص عليه بقانون الشركات العمانية، كما أن نسبة التعمين في المنطقة 10% فقط إلى جانب تسهيل وتبسيط إجراءات حصول المستثمرين غير الخليجيين على إقامة بالسلطنة.

وتشمل الحوافز بالمنطقة: سهولة وصول الأفراد والمتسوقين والمستثمرين للمنطقة دون تأشيرة إلى جانب دخول اليمنيين، وتسهيل عمل القوى العاملة اليمنية بالمنطقة دون تأشيرة عمل، والقرب من الأسواق اليمنية لوقوعها على الحدود مباشرة مع الجمهورية اليمنية الشقيقة، وغيرها من الحوافز والتسهيلات التي يحتاجها المستثمر.

وأوضح سعيد البلوشي أنه تم إنشاء المنطقة الحرة بالمزيونة بموجب المرسوم السلطاني رقم 103/2005م، حيث أناط المرسوم بإدارة المنطقة إلى المؤسسة العامة للمناطق الصناعية مدائن، وتقع المنطقة على الحدود الغربية للسلطنة على محاذاة الخط الحدودي للجمهورية اليمنية بين منفذين جمركيين وهما منفذ المزيونة العماني التجاري ومنفذ شحن اليمني، ويمثل هذا الموقع المتميز أهمية خاصة كصرح اقتصادي بين الأسواق العمانية والخليجية من جانب والسوق اليمني الكبير وامتداده إلى أسواق القرن الأفريقي من الجانب الآخر، كما تهدف المنطقة إلى جذب الاستثمارات المحلية والدولية لزيادة حجم التبادل التجاري بين الدول التي يتوسطها بالإضافة إلى استقطاب التكنولوجيا الحديثة وتوفير فرص العمل.

وناقش المشاركون في الملتقى مساهمة المناطق الحرة والصناعية في تحقيق التنمية المستدامة، ودور الموانئ واللوجيستيك في تنشيط المناطق الحرة والصناعية، والاستراتيجيات الجديدة لتدبير المناطق الحرة والصناعية، ومزايا وتسهيلات التجارة والاستثمارات في المناطق الحرة والصناعية، وواقع وآفاق تنمية المناطق الصناعية والحرة. كما تضمن الملتقى سلسلة من اللقاءات بين رجال الأعمال العرب ونظرائهم إضافة إلى زيارة ميدانية لميناء طنجة المتوسط.