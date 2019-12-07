1.4 مليار ريال إجمالي الإنتاج السياحي بالسلطنة.. و6.8% زيادة في القيمة المضافة

إنفاق السياحة الوافدة يتضاعف 4 مرات منذ 2011

مسقط - العمانية

بلغ إجمالي الإنتاج السياحي في السلطنة بنهاية العام الماضي ما قيمته 1.4 مليار ريال عماني؛ شكلت السياحة المحلية منه ما نسبته 50.8 بالمائة؛ بينما ساهمت السياحة الوافدة بـ 49.2 بالمائة، بحسب البيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.

وسجلت القيمة المضافة المباشرة للقطاع السياحي بالسلطنة بنهاية عام 2018 ما قيمته 788 مليونًا و600 ألف ريال عُماني بارتفاع قدره 8ر6 بالمائة مقارنة بعام 2017 الذي شهد قيمة مضافة مباشرة بـ 738 مليونًا و400 ألف ريال عُماني.

وكشفت البيانات الواردة في نشرة إحصاءات السياحة أنَّ عدد الزوار القادمين للسلطنة استمر في الزيادة خلال السنوات الثمانية الماضية (2011 - 2018) بمعدل نمو بلغ 8ر12 بالمائة ليصل إلى 2ر3 مليون زائر خلال عام 2018م مقارنة بـ 4ر1 مليون زائر خلال عام 2011م فيما ارتفع عدد الزوار خلال عام 2018م بنسبة 2 بالمائة مقارنة بعام 2017م.

وتصدّر غرض الترفيه قائمة الغرض الرئيسي للسياحة الوافدة بنسبة 46 بالمائة ليصل عدد القادمين لهذا الغرض إلى حوالي 5ر1 مليون زائر ثم غرض زيارة الأهل والأصدقاء بنسبة 1ر32 بالمائة ثم غرض رحلة العمل بنسبة 8ر10 بالمائة.

وشكل السياح الذين مكثوا خلال رحلتهم أكثر من ليلة ما نسبته 71 بالمائة من إجمالي الزوار بعدد 3ر2 مليون سائح مقابل 29 بالمائة لزوار اليوم الواحد بعدد بلغ 941 ألف زائر، حيث تصدر الزوار من مواطني دول مجلس التعاون قائمة الزوار الوافدين بنسبة 4ر45 بالمائة ثم الزوار الآسيويون بنسبة 3ر21 بالمائة يليهم الزوار الأوروبيون بنسبة 19 بالمائة.

وتضاعف إجمالي إنفاق السياحة الوافدة أكثر من 4 أضعاف خلال الفترة من 2011م إلى 2018م ليقفز من 6ر158 مليون ريال عماني في عام 2011م إلى 2ر679 مليون ريال عماني بنهاية عام 2018م بمعدل ارتفاع بلغ 1ر23 بالمائة وسجل متوسط إنفاق الزوار ارتفاعًا بما نسبته 1ر9 بالمائة ليصل إلى 5ر209 ريال عماني مقارنة بـ 9ر113 ريال عماني خلال عام 2011م.

واستحوذ بند الإنفاق على وسائل الإيواء على الكم الأكبر من إنفاق السياحة الوافدة حيث بلغ الإنفاق عليه 5ر212 مليون ريال عماني وبما نسبته 3ر31 بالمائة من إنفاق السائح فيما جاء بند خدمات النقل الجوي ثانيًا حيث بلغ الانفاق عليه 202 مليون ريال عماني بما نسبته 7ر29 بالمائة فيما شكلت نسبة الإنفاق على الطعام والشراب والتسوق 7ر14 بالمائة و8 بالمائة على التوالي.

وبلغت نسبة مساهمة السـياحة المحليـة 8ر50 بالمائة مـن إجمـالي الإنفـاق السـياحي بمـا يُعـادل 9ر699 مليـون ريـال عمـاني وبلغت قيمة عوائد القطاع السياحي 4ر1 مليار ريال عماني بنهاية عام 2018.

وبلغ عدد الفنادق بالسلطنة خلال 2018م نحو 412 فندقًا منها 23 فندقًا من فئة 5 نجوم و19 فندقًا من فئة 4 نجوم و29 فندقًا من فئة 3 نجوم و54 فندقًا من فئة النجمتين و287 وحدة فندقية أخرى تتضمن فنادق فئة النجمة الواحدة والفنادق غير المصنفة والاستراحات والشقق الفندقية.

وسجلت عوائد نشاط الفنادق ما قيمته 6ر259 مليون ريال عماني، كما بلغ عدد النزلاء 6ر3 مليون نزيل بعدد ليالي إقامة بلغ 5ر3 مليون ليلة وبلغت نسبة اشغال الغرف لتصل إلى 4ر38 بالمائة.