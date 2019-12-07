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مواهب عمانية متميزة في "مخيم الإبداع الشبابي" بالبريمي

السبت 07 ديسمبر 2019 07:13 م بتوقيت مسقط

مواهب عمانية متميزة في "مخيم الإبداع الشبابي" بالبريمي

البريمي - العمانية

افتتحت اللجنة الوطنية للشباب، مساء أمس، مخيم الإبداع الشبابي الثاني الذي تستضيفه محافظة البريمي في الفترة 7-12 ديسمبر الحالي، بمنتجع السلام جراند.

ويهدفُ المخيم إلى تطوير إبداعات الشباب العماني الموهوب، وتوفير بيئة تعليمية ثرية تُسهم في اكتشاف وتنمية مواهبهم ومهاراتهم وقدراتهم، إضافة لبناء القدرات والخبرات المحلية المستدامة للتعامل مع الشباب العماني الموهوب. وتعتبر مخيمات الإبداع الشبابي تجمعا شبابيا برعاية اللجنة الوطنية للشباب، يستقطب فرصَ تدريب مجانية تفاعلية للشباب العماني الموهوب في مختلف المجالات، كما يُوفر للشباب الموهوب بيئات غنية وثرية لاستكشاف مواهبهم وإبداعاتهم وقدراتهم في مختلف جوانب المعرفة وتطوير مهارات جديدة من خلال تدريبات وأنشطة متنوعة. وتُسهم مخيمات الإبداع في التعرف على الشباب ذوي القدرات المتقدمة، وتشجيعهم لمختلف الفرص التي يمكن أن تنمي مواهبهم وإبداعاتهم داخل وخارج السلطنة.

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