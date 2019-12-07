"التعليم والتراث الثقافي من أجل التنمية المستدامة" في ندوة.. غدا

مسقط - الرؤية

تنطلق، صباح غدٍ الإثنين، بمحافظة مسقط، أعمال الندوة شبه الإقليمية حول "التعليم والتراث الثقافي من أجل التنمية المستدامة"، والتي تُنظِّمها وزارة التربية والتعليم -مُمثلة باللجنة الوطنية العمانية للتربية والثقافة والعلوم- بالتعاون مع مكتب اليونسكو الإقليمي بالدوحة، وبمشاركة العديد من المهتمين في مجالي التعليم والثقافة من داخل السلطنة وخارجها، إضافة لمشاركة ممثلين عن مكتب اليونسكو بالدوحة.

وتهدفُ الندوة -التي تُعقد على مدى يومين- إلى تعزيز الوعي بأهمية التعليم في مجال التوعية بأهمية صون التراث الثقافي وتعزيز التنمية المستدامة، وتعريف المشاركين بدور الثقافة في تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بالتعليم، وتعزيز الحوار وتبادل الأفكار والخبرات حول تضمين مفاهيم وقيم التراث الثقافي في المناهج الدراسية وانعكاسها على الممارسات في المجتمع والبيئة المدرسية، إلى جانب تعزيز الشراكة المجتمعية من خلال برامج المؤسسات الداعمة لدور التعليم في صون التراث الثقافي.