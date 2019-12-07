وزارة شؤون الفنون تنظم حفلاً فنياً للاحتفال بالعيد الوطني الـ 49

مسقط – الرؤية

احتفلت وزارة شؤون الفنون مُمثلةً في الجمعية العمانية لهواة العود والجمعية العمانية للفنون التشكيلية والجمعية العمانية للتصوير الضوئي، والمديرية العامة للفنون بالعيد الوطني الـ49 تحت رعاية معالي الدكتورة سعاد بنت محمد اللواتية وزيرة شؤون الفنون وذلك في مقر الجمعية العمانية لهواة العود .

تضمن الحفل معرضاً لمجموعة من الصور الضوئية شاركت بها الجمعية العمانية للتصوير الضوئي تحت عنوان «صور من عمان» احتوت على مناظر طبيعية خلابة التقطت باحترافية من خلال عدسات أعضاء الجمعية المصورين، كما تضمن الحفل معرض فنيا بعنوان «الفن العماني المعاصر» للجمعية العمانية للفنون التشكيلية.

وتنوعت الفقرات الاحتفالية فأقيمت أمسية طربية في حب القائد والوطن قدمتها الجمعية العمانية لهواة العود بعنوان «ليلة وطن»شارك فيها مجموعة من أعضاء الجمعية المتمكنين في مجال العزف والغناء.

وفي نهاية الحفل قدمت المديرية العامة للفنون والجمعيات الثلاث لراعية الحفل هدايا تذكارية شملت تقديم عود «المرجان») من صناعة الفاضل يوسف الأزكي بالجمعية العمانية لهواة العود، ولوحات قيمة من الفن العماني المعاصر، وصور ضوئية احترافية التقطت بشكل فوري لمعاليها أثناء تجوالها في المعارض المصاحبة للحفل.