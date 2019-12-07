السبت, 07 ديسمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
27 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. الاقتصاد
  4. شركات ومناقصات
  5. عرض الخبر

"العمانية لإدارة السفن" تناقش آليات السلامة البحرية

السبت 07 ديسمبر 2019 06:29 م بتوقيت مسقط

"العمانية لإدارة السفن" تناقش آليات السلامة البحرية

مسقط - الرؤية

 

عقدت الشركة العُمانية لإدارة السفن مُؤتمرها السنوي حول إدارة السلامة على متن السفن، وسلط الضوء على الارتفاع المضطرد لعدد العُمانيين الملتحقين بأسطول الشركة الذي بلغ أكثر من 50 سفينة.

وحمل المؤتمر شعار "نحو الكفاءة السلوكية"، وقد استقطب عددا من المتحدثين الدوليين الذين ناقشوا الدروس المستفادة من الحوادث والانضباط والصحة المهنية والتأمين وإدارة موارد التموين. وأقيمت حلقة عمل حول "سيناريوهات التحقيق في الحوادث". كما تضمن المؤتمر محاضرة عن مركز الأمن البحري؛ وقدم ضباط المركز شرحًا مفصلاً عن مهام المركز في المحافظة على الأمن البحري ومراقبة المياه الإقليمية العمانية واستعداده لتقديم المساعدة والتعاون مع الشركة.

وقال إبراهيم بخيت النظيري الرئيس التنفيذي للعمليات بالشركة العُمانية لإدارة السفن- أحد فروع الشركة العُمانية للنقل البحري- إن اختيار السلطنة لعقد المؤتمر هذا العام جاء نتيجة النمو المضطرد في عدد العُمانيين الملتحقين بأسطول الشركة وتلبية لمبدأ تحقيق القيمة المحلية المضافة. ويعد موضوع المؤتمر "نحو الكفاءة السلوكية" توجّهاً حديثاً في الصناعة البحرية ويتعلّق بسلامة الطاقم البحري وثقافة العمل على متن السفن وأساليب تنفيذ العمل الإداري.

وأوضح النظيري أن الغرض الأساسي من المؤتمر يتمثل في نشر ثقافة الشراكة والتواصل بين أعضاء الطاقم البحري والطاقم الإداري واستشعار كل فرد لمسؤولياته، سواء كان الموظف يعمل في المكتب الرئيسي أو كان يعمل على متن إحدى السفن. مضيفاً أن هذا التوجّه مبادرة من الشركة للالتزام الأفضل بالمعايير الدولية في إدارة العمليات ولتوفير الأدوات الصحيحة لإنجاز المهام المنوطة بالشركة. وعندما تأسست الشركة العُمانية للنقل البحري عام 2003 كانت لا تملك إلا سفينة واحدة، لكنها طورت نفسها ليصل عدد سفنها اليوم إلى (52)، وتطمح الشركة إلى امتلاك 75 سفينة بحلول العام 2023. وبإمكاننا تحقيق هذه الغاية بالالتزام بمعايير الصحة والسلامة والجودة، حيث إن السلامة والجودة والبيئة هي العوامل الأساسية التي تحفّزنا للمضي قدماً في مشاريعنا. وقد حصلت شركتنا الأم على شهادات (الآيزو 19001) في الجودة و(الآيزو 14001) في البيئة.

وقال خليل البلوشي المدير التنفيذي للشؤون البحرية إن أعضاء الطاقم البحري جاءوا من جنسيات مختلفة، لذلك برزت أهمية انعقاد المؤتمر السنوي لجمع البحارة مع إدرة الشركة لنتفاعل ونتبادل المعلومات حول خطط الشركة المستقبلية.

وقدم الكابتن تريفور بيلي نائب رئيس المعهد البحري البريطاني، عرضاً حول الصحة المهنية التي يجب أن يتمتع بها البحارة. وأكد أهمية التطوير المهني وتعزيز الاهتمام الشخصي بين الأفراد، وتقديم المساعدة لمن يحتاج بالحديث عن الحياة الاجتماعية مما يُساعد على تخطي الصعاب ويُخفف من تأثير العمل بعيدا عن العائلة. وقال إن القطاع البحري يختلف تماماً عن المهن الأخرى بشكل أو بآخر لأن البحارة على متن السفينة يعملون ويعيشون في مجتمع شبه معزول لعدة أشهر.

 

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

11 يونيو 2017

تعريف ملاك السفن السياحيّة في مسندم بلوائح واشتراطات السلامة البحرية

المزيد

06 نوفمبر 2019

وفد من "العمانية لإدارة السفن" يزور مركز الأمن البحري

المزيد

23 أبريل 2015

"السلامة المرورية" بجعلان تناقش آليات جذب الشباب للفعاليات

المزيد

01 يونيو 2015

"السلامة المرورية" بإبراء تناقش آليات تطبيق الخطة التوعوية

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

الظاهرة والبريمي تستقبلان أولى دفعات "أمطار المنخفض"

المحليات - أخبار

توضيح حول أعداد المصابين بـ الإيدز في السلطنة

المحليات - أخبار

جلالة السلطان يتوجه إلى بلجيكا لإجراء فحوصات طبية

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

اليوم وغدا.. ذروة هطول الأمطار على معظم محافظات السلطنة

المحليات - أخبار

"الأرصاد" تصدر التقرير رقم 3 حول العاصفة "بافان"

المحليات - أخبار

السفارة العمانية في لندن تعلق على مقتل الطالب العماني

المحليات - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

"اتحاد الكرة" يدرس التضحية بكومان بعد الخروج من "خليجي 24".. ويكافئ اللاعبين

رياضة - محلي

مقتل طالب عماني إثر عملية طعن في لندن

المحليات - أخبار

توقعات بـ "منخفض بارد" يضرب الخليج وشمال السلطنة

المحليات - أخبار

اعتماد جداول امتحانات دبلوم التعليم العام للفصل الدراسي الأول

المحليات - تعليم

في سابقة من نوعها.. 5 أعاصير مدارية بالمحيط الهندي وبحر العرب

منوعات - من هنا وهناك

استغاثة أب: مرض وراثي أصابني أنا وأبنائي الثلاثة.. ومسؤول بـ "الصحة" قال لي: "أمامك المحاكم"

المحليات - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة