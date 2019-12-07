البكري يتابع جهود مكافحة الجراد الصحراوي في الوسطى وجنوب الشرقية

مسقط - الرؤية

ترأس سعادة الدكتور أحمد بن ناصر البكري وكيل وزارة الزراعة والثروة السمكية للزراعة أمس اجتماعا لمتابعة الجهود المبذولة من قبل الوزارة لمكافحة الجراد الصحراوي بالسلطنة بشكل عام وفي محافظتي جنوب الشرقية والوسطى بشكل خاص.

ولتعزيز الجهود المبذولة في هذا الشأن؛ خرج الاجتماع بعدد من التوصيات أهمها دعم فرق العمل بالكوادر البشرية الفنية المتخصصة وتوفير المركبات والأدوات والمستلزمات الأخرى الخاصة بالوقاية.

ووجه سعادة الدكتور وكيل الوزارة للزراعة بالتواصل المُباشر والفعال مع مختلف شرائح المجتمع والقاطنين في مناطق المكافحة لضرورة أخذ الحيطة والحذر ونقل خلايا نحل العسل، وحجر الحيوانات أو نقلها إلى مكان آخر وعدم الرعي خلال فترة 10 أيام من بدء عمليات المكافحة في تلك المواقع.

وقد أجرت فرق العمل عمليات مسح لأكثر من 92 ألف هكتار في المُحافظتين، كما تم إجراء عمليات المكافحة لمساحة تصل إلى 286 هكتارا باستخدام 286 لترا من المبيدات المخصصة لهذا الغرض.