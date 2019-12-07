البنك الوطني و"أوريدو" يطلقان محفظة إلكترونية بالهاتف النقال

مسقط - الرؤية

دشَّنت "Ooredoo" -وبالتعاون مع البنك الوطني العماني- محفظتها الإلكترونية الجديدة على الهاتف النقال (pay+)، وتتميز بكونها بسيطة وآمنة، وتتيح الفرصة للعملاء لإتمام المعاملات عبر تطبيق رقمي على هواتفهم الذكية؛ بما في ذلك إجراء عملياتهم المالية اليومية بكل سهولة وبضغطة زر واحدة، وتشمل الدفع والإيداع والتحويل والسحب.

وقال فراس بن عبدالله الشيخ مدير عام الشؤون التجارية للأفراد في Ooredoo: تعدُّ المحفظة الإلكترونية إحدى الخدمات التي تحدث نقلة نوعية في قطاع الدفع العالمي، وتُسهم في إجراء المعاملات المالية بشكل مريح وأكثر سهولة وأماناً. ومن خلال الاستفادة من شبكة Ooredoo الموثوقة وخبرات البنك الوطني العماني المصرفية الواسعة، نثق بأن (pay+) ستمكن العملاء والتجار على حدٍّ سواء من إدارة مهامهم المالية اليومية بشكل أفضل؛ بما يجعل حياتهم أكثر سهولة. كما تعد هذه الخدمة خطوة إضافية لتحقيق رؤيتنا الهادفة إلى ريادة قطاع الخدمات المستندة إلى الهواتف النقالة وطرح تقنيات مبتكرة وتزويد عملائنا بعالمٍ من الفرص الجديدة.

وقال عبدالكريم زهران الهنائي نائب المدير العام -القنوات البديلة- الخدمات المصرفية للأفراد في البنك الوطني العُماني: نسعى في البنك الوطني العُماني إلى تعزيز البنية الأساسية لأنظمة الدفع الإلكتروني في السلطنة، مع تقديم أحدث الحلول المصرفية المبتكرة لعملائنا. ويأتي تعاوننا مع Ooredoo ضمن الأمثلة العديدة التي تترجم جهودنا المبذولة لتقديم منتجات مبتكرة تلبي متطلبات عملائنا لجعل حياتهم سهلة ومريحة، وتعزز تجربتهم البنكية.

وتمَّ اعتماد هذه الخدمة الجديدة بواسطة هيئة تنظيم الاتصالات والموافقة عليها من جانب البنك المركزي العُماني لتتيح للعملاء استخدام هواتفهم النقالة للدفع في المطاعم والمحلات المختلفة، وتحويل الأموال محليًّا ودوليًّا، وإعادة شحن رصيد هواتفهم، ودفع الفواتير، والسحب والإيداع. وما يُميِّز هذه الخدمة كونها مزودة بالكثير من مزايا الأمان التي تضمن حماية معلومات الدفع الخاصة بالمستخدمين.