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"صحار الدولي" يرعى برنامج "إنجاز" لتمكين الشباب العماني

السبت 07 ديسمبر 2019 06:17 م بتوقيت مسقط

"صحار الدولي" يرعى برنامج "إنجاز" لتمكين الشباب العماني

مسقط - الرؤية

قدَّم "صحار الدولي" دعمًا برعاية برنامج إنجاز المتميز للعام الدراسي 2019/2020، والذي يهدف لتمكين 1000 شاب عماني، وتأهيلهم ليكونوا روَّاد أعمال في سن مبكرة؛ وذلك تأكيدًا لالتزامه بتمكين الشباب العماني من خلال دعم المبادرات التعليمية وتعزيز فرص العمل.

وتأتي هذه الرعاية منسجمة مع قيم البنك المتمثلة في توفير إثراء أكثر وسرعة أكبر وأفق أوسع؛ حيث سيتضمن البرنامج منافسة خلال الفترة من سبتمبر 2019 وحتى أبريل 2020، وسيتخذ البرنامج من المدارس الثانوية والجامعات ومراكز التدريب مقرًّا لورش العمل التي سينظمها البرنامج حول إدارة الأعمال والتخطيط المالي والتسويق والمبيعات وإدارة الموارد البشرية، إضافة لبرامج أخرى، مستهدفًا بذلك الشباب العماني الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و25 عامًا.

وقال أحمد المسلمي الرئيس التنفيذي لصحار الدولي: تعدُّ مؤسسة "إنجاز عمان" إحدى المؤسسات الرائدة في دعم الشباب العماني، لاسيما أولئك ممن يملكون المواهب؛ وذلك عبر العمل على تطوير مهاراتهم في مجال إدارة الأعمال الحرة. ونفخر بتقديم هذا الدعم لهم؛ حيث سيوفر برنامجهم المميز منصة مثالية للطلاب لاكتساب خبرة عملية في التعامل مع تحديات الحياة الواقعية، إضافة إلى تزويدهم بالمعرفة والخبرة العملية اللازمة للنجاح في مسيرتهم المهنية.

من جانبها، قالت خولة الحارثية الرئيسة التنفيذية لمؤسسة "إنجاز عمان": يسرنا أن نرى الجهود والدعم المقدم من صحار الدولي لدعم الأجيال القادمة من رواد الأعمال في السلطنة؛ حيث يعدُّ صحار الدولي شريكا حقيقيا دائما لإنجاز عمان، ويترجم ذلك التزام البنك بتنمية قدرات الشباب العماني من خلال التدريب والتوجيه وتوفير فرص العمل. ونتطلع إلى مواصلة هذه الشراكة والمساهمة في تحقيق المزيد من التطور والازدهار لشباب هذا البلد العزيز.

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