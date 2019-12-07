بنك مسقط يبدأ العد التنازلي للسحب على 1.5 مليون ريال جوائز نهاية العام

مسقط - الرؤية

بدأ بنك مسقط العد التنازلي لإجراء سحوبات نهاية العام على جوائز برنامج "المزيونة" للادخار 2019، وقيمتها 1.5 مليون ريال عماني، مخصصة لزبائن المحافظات و"أصالة" و"الجوهر". وكان البنك قد أطلق حملة تسويقية لإجراء هذه السحوبات عبر مختلف وسائل الإعلام؛ بهدف تشجيع الزبائن على الادخار والتوفير، وإتاحة الفرصة لهم للفوز بالجوائز المالية المثيرة.

وأعرب عبدالله بن تمان المعشني نائب مدير عام المبيعات وتطوير المنتجات ببنك مسقط، عن سعادته بالنجاح الذي يحققة برنامج "المزيونة" في مجال تعزيز مفهوم الادخار والتوفير في المجتمع العماني، مؤكدا أنَّ كافة زبائن البنك لديهم فرصة للفوز بالجوائز القيمة والمثيرة، فكلما زادت مبالغ التوفير في حساب الزبون خلال هذه الفترة، كانت الفرصة سانحة للفوز بالجوائز المخصصة لنهاية العام.

ويستعدُّ البنك لتنظيم حفل كبير في يناير المقبل لإجراء سحوبات المزيونة؛ ومن ضمنها السحب على جائزتين لمن يحتفظون في حساباتهم بمبلغ 30 ألف ريال كحد أدنى لدخول السحب والفوز بإحدى هذه الجوائز التي تبلغ قيمة كل منها 250 ألف ريال عماني. إلى جانب إجراء السحب على 28 جائزة مخصصة للمحافظات وكل جائزة قيمتها 10 آلاف ريال بمجموع 280 ألف ريال لكل من يحتفظ في حسابه بمبلغ 1000 ريال كحد أدنى.

وبالنسبة لزبائن الأعمال المصرفية المميزة، تمَّ تخصيص 10 جوائز لزبائن أصالة وقيمة كل جائزة 30 ألف ريال، ويمكن لكل زبائن أصالة الذين يحتفظون بمبلغ 30 ألف ريال كحد أدنى في الحساب دخول هذه السحوبات والفوز بالجوائز التي يبلغ مجموعها 300 ألف ريال، كذلك تمَّ تخصيص جائزتين لزبائن أصالة قيمة كل جائزة 100 ألف ريال، ويمكن لكل زبائن أصالة الذين يحتفظون بمبلغ 30 ألف ريال كحد أدنى في الحساب دخول هذه السحوبات الخاصة، ومجموع جوائزها 200 ألف ريال لشخصين فقط.

وسيجري السحب على 10 جوائز مخصصة لزبائن الجوهر قيمة كل جائزة 20 ألف ريال، ويمكن لكل زبائن الجوهر الذين يحتفظون بمبلغ 10 آلاف ريال كحد أدنى في الحساب، دخول هذه السحوبات والفوز بجوائز مجموعها 200 ألف ريال. وضمن سحوبات نهاية العام تم تخصيص جائزتين لزبائن الجوهر قيمة كل جائزة 50 ألف ريال لمن يحتفظون بمبلغ 10 آلاف ريال كحد أدنى في الحساب.

وبذلك يكون بنك مسقط قد وزع 1.5 مليون ريال عماني لجوائز نهاية العام الكبرى ضمن برنامج المزيونة للادخار لهذا العام، والتي تبلغ قيمة جوائزه الإجمالية حوالي 10 ملايين ريال كأكبر برنامج يقدم جوائز مالية لتشجيع الزبائن على الادخار والتوفير.