الظاهرة والبريمي تستقبلان أولى دفعات "أمطار المنخفض"

مسقط - الرؤية

أشارت المديرية العامة للأرصاد الجوي، إلى انتشار السحب على معظم المحافظات مع رصد أمطار متفرقة على أجزاء من محافظتي الظاهرة والبريمي.

وتتأثر أجواء السلطنة بأخدود من منخفض جوي حتى الثلاثاء المقبل، ويكون الطقس غائم إلى غائم جزئيا مع فرص لهطول أمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا مصحوبة برياح نشطة وتساقط لحبات البرد مع جريان الأودية على محافظات مسندم وشمال الباطنة وجنوب الباطنة ومسقط والبريمي والظاهرة والداخلية وشمال الشرقية والوسطى وظفار.

وأشار خبراء أرصاد إلى إستمرار التوقعات بهطول الأمطار بشكل عام على السلطنة خلال هذه الأيام، وتكون الذروة من مساء اليوم السبت وغدا الأحد وقد تمتد إلى صباح الأثنين.

‏وتوضح الصور الجوية حاليا تكاثفات السحب على معظم أجواء السلطنة وهطول بعض الأمطار الخفيفة الآن تزداد تدريجيا من مساء اليوم إلى مساء غدا بهطولات رعدية غزيرة مع رياح نشطة.