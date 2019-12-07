توضيح حول أعداد المصابين بـ الإيدز في السلطنة

مسقط - الرؤية

قالت وزارة الصحة عبر بيان رسمي على حسابها على "تويتر" حول أعداد الحالات المصابة بـ "الإيدز"، في السلطنة.

وأكدت الوزارة أنها تابعت ما تم نشره في حساب موقع التواصل الاجتماعي للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات فيما يتعلق بموضوع حالات الاصابة بمرض الإيدز في السلطنة، حيث أظهرت التغريدة أن إجمالي عدد حالات الاصابة بمرض الإيدز في السلطنة بعام 2018م قد بلغ 2927 حالة، وأن الزيادة السنوية قد بلغت 5.2% في عام 2018م مقارنة بعام 2017م.

وكشفت الوزارة أن هذه الأرقام هي لعام 2017م وليست لعام 2018م وأنها تعبر عن أعداد الحالات التي تم تسجيل إصابتها بفيروس الإيدز، في وزارة الصحة منذ عام 1984 وحتى عام 2017، أي إن هذه الأعداد هي عبارة عن عدد تراكمي يشمل جميع السنوات السابقة، وتوضح الاحصاءات أن 1597 حالة (حوالي 55%) منهم لا زالوا على قيد الحياة في عام 2017م وهذا يعد مؤشرا إيجابيا حيث إن معدلات البقاء على قيد الحياة هو دليل على فاعلية برامج العلاج من حيث إطالة أمد الحياة حيث لا يوجد شفاء تام من هذا المرض كما هو معروف عالميا، وقد بلغ عدد المتعايشين الذين يتلقون العلاج حوالي 84% في نهاية عام 2018م.

وأكدت أن بلغ عدد الحالات المسجلة بمرض الإيدز 145 حالة فقط في عام 2018م مقارنة مع 150 حالة في عام 2017م، ولا توجد حالات مسجلة لعدد الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 4 سنوات والمصابين بمرض الايدز في عام 2017 بينما تم تسجيل حالة واحدة فقط في عام 2018.

ودعت الوزارة المواطنين إلى التأكد من صحة وكيفية صياغة ونقل المعلومة، وأن يتم الاعتماد على المصادر الموثوقة والرئيسية.