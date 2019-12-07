اليوم وغدا.. ذروة هطول الأمطار على معظم محافظات السلطنة

مسقط - الرؤية / أشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية إلى ‏استمرار احتمالية تأثر السلطنة بأخدود من منخفض جوي إلى يوم الثلاثاء المقبل، حيث من المحتمل أن يكون الطقس غائم إلى غائم جزئيا مع فرص لهطول أمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا مصحوبة برياح نشطة وتساقط لحبات البرد مع جريان الأودية على محافظات مسندم وشمال الباطنة وجنوب الباطنة ومسقط والبريمي والظاهرة والداخلية وشمال الشرقية والوسطى وظفار. وأشار خبراء أرصاد إلى إستمرار التوقعات بهطول الأمطار بشكل عام على السلطنة خلال هذه الأيام، وتكون الذروة من ليل السبت والأحد وقد تمتد إلى صباح الأثنين ‏وتوضح الصور الجوية حاليا تكاثفات السحب على معظم أجواء السلطنة وهطول بعض الأمطار الخفيفة الآن تزداد تدريجيا من مساء اليوم إلى مساء غدا بهطولات رعدية غزيرة مع رياح نشطة.