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بالصور.. الصحف البريطانية تنشر حول مقتل الطالب العماني في لندن

الجمعة 06 ديسمبر 2019 08:33 م بتوقيت مسقط

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ترجمة- رنا عبدالحكيم

كثفت الصحف البريطانية من تغطيتها لأحداث الطعن التي وقعت في لندن خلال الساعات القليلة الماضية، والتي أودت إحداها بحياة طالب عماني، لفظ أنفاسه الأخيرة في موق الحادث.

وقالت صحيفة "ذا صن" إن العاصمة لندن تعرضت لمزيد من حوادث القتل؛ حيث طُعن ثلاثة أشخاص حتى الموت خلال الـ24 ساعة الماضية فقط. وتحقق شرطة اسكوتلاند يارد في عمليات الطعن التي وقعت في كل من: لوير كلابتون، ونايتسبريدج، وديبتفورد.

وقالت "ذا صن" إن منطقة كينجستون بريدج في غرب لندن، شهدت مقتل شخص طعنا قرب متجر هارودز، كما تعرض شخص ثانٍ للطعن لكنه أصيب فقط وتم نقله للمستشفى.

وذكرت صحيفة ذا صن أن 137 شخصًا لقوا مصرعهم في العاصمة حتى الآن منذ مطلع العام الجاري، وهو ما يزيد عن عام 2018 حيث وقعت 136 عملية قتل.

وبحسب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، قالت الشرطة البريطانية في بيان: "تلقينا بلاغا عن عملية طعن، وعلى أثره تحركنا إلى إس آي 8 شارع برونزي في الساعة 03:00 صباح يوم الجمعة الموافق 6 ديسمبر".

وأضاف البيان "توفي رجل في موقع الحادث، ونعمل على إنهاء تحقيقاتنا سريعا، وقد حضرت خدمة الإسعاف وعثروا على رجل مصاب بجروح خطيرة. وعلى الرغم من بذلهم قصارى جهدهم، توفي الرجل الذي يعتقد أنه في العشرينات من عمره، في موقع الحادث في الساعة 14:33 مساءً".

وتابعت الشرطة إنه تم إلقاء القبض في وقت لاحق على 4 أشخاص، بينهم تلميذ في الرابعة عشرة من العمر، للاشتباه في ارتكابهم جريمة القتل. لكن لم يتم القبض على مشتبه بهم في حوادث الطعن الأخرى.

ويوم الخميس قتل شخص طعنا ويدعى إجسوس نجيمبي (22 سنة) في وضح النهار بمنطة هاكني غرب لندن، وقالت الشرطة إن الرجل تعرض للطعن خلال مشاجرة مع عدد من الأشخاص.

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