"الأرصاد" تصدر التقرير رقم 3 حول العاصفة "بافان"

مسقط- الرؤية

توضح تحاليل المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة استمرار تواجد العاصفة المدارية "بافان" غرب بحر العرب وتتجه نحو السواحل الصومالية على أن تضعف إلى منخفض مداري خلال الـ48 ساعة المقبلة مع تدفق السحب على محافظتي ظفار والوسطى، دون وجود أي تأثيرات مباشرة على السلطنة.

ومن المحتمل أن يكون البحر متوسط إلى هائج الموج على سواحل بحر العرب ويترواح ارتفاع الموج من مترين إلى 3 أمتار، أما متوسط الموج على بقية سواحل السلطنة فيترواح بين متر ونصف إلى مترين.

تشر آخر تحاليل المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة إلى استمرار احتمالية تأثر السلطنة بأخدود من منخفض جوي إلى يوم الثلاثاء الموافق 10 ديسمبر الجاري، حيث من المحتمل أن يكون الطقس غائم إلى غائم جزئيا مع فرص لهطول أمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا مصحوبة برياح نشطة وتساقط لحبات البرد مع جريان الأودية على محافظات مسندم وشمال الباطنة وجنوب الباطنة ومسقط والبريمي والظاهرة والداخلية وشمال الشرقية والوسطى وظفار.

وتهيب الهيئة العامة للطيران المدني بالجميع ضرورة أخذ أقصى درجات الحيطة والحذروعدم المجازفة بعبور الأودية والابتعاد عن الأماكن المنخفضة، كما تهيب بعدم ارتياد البحرخلال هذه الفترة، وتدعو الهيئة العامة للطيران المدني الجميع بضرورة متابعة التحذيرات والنشرات الجوية الصادرة عنها.