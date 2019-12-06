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سعر نفط عمان يقترب من 65 دولارا

الجمعة 06 ديسمبر 2019 01:44 م بتوقيت مسقط

سعر نفط عمان يقترب من 65 دولارا

مسقط - العمانية

بلغ سعر نفط عمان تسليم شهر يناير القادم، اليوم الجمعة 64.15 دولار أمريكي.

وأفادت بورصة دبي للطاقة، أن سعر نفط عُمان شهد ارتفاعًا بلغ 35 سنتًا مقارنة بسعر أمس الخميس الذي بلغ 63.80 دولار أمريكي

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