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فرص لأمطار متفرقة مع بدء تأثيرات المنخفض الجوي في أجواء السلطنة

الجمعة 06 ديسمبر 2019 12:58 م بتوقيت مسقط

فرص لأمطار متفرقة مع بدء تأثيرات المنخفض الجوي في أجواء السلطنة

مسقط – الرؤية

أشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية، إلى تواجد للرتواجد سحب منخفضة على أجزء من جبال الحجر ومحافظتي شمال الباطنة ومسندم كما تنتشر السحب على محافظتي الوسطى وظفار.

وأضافت بأن الطقس صحو إلى غائم جزئيًا على محافظتي مسندم وشمال الباطنة مع فرص لأمطار متفرقة واستمرار تدفق السحب على بقية  محافظات السلطنة مع فرص لأمطار متفرقة على المناطق الساحلية لمحافظتي ظفار والوسطى.

وكانت آخر تحاليل المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة، قد أشارت إلى تأثر أجواء السلطنة بإخدود من منخفض جوي ابتداءً أمس الخميس، وحتى الاثنين 9 ديسمبر 2019، حيث من المحتمل أن يكون الطقس غائم إلى غائم جزئيا مع فرص لطول أمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا مصحوبة بتساقط لحبات البرد ورياح نشطة مع جريان الأودية على محافظة مسندم وسواحل محافظتي الوسطى وظفار لتمتد تدريجياً من مساء يوم الجمعة لتشمل بقية المحافظات.

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