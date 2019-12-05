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وزير الزراعة والثروة السمكية يتسلم رسالة خطية من الوزيرة الاتحادية للأغذية والزراعة الألمانية

الخميس 05 ديسمبر 2019 04:11 م بتوقيت مسقط

وزير الزراعة والثروة السمكية يتسلم رسالة خطية من الوزيرة الاتحادية للأغذية والزراعة الألمانية

مسقط - العمانية

 

 تسلّم معالي الدكتور حمد بن سعيد العوفي وزير الزراعة والثروة السمكية اليوم رسالة خطية من معالي يوليا كلوكنر، الوزيرة الاتحادية للأغذية والزراعة بجمهورية ألمانيا الاتحادية تتضمن دعوة معاليه للمشاركة في مؤتمر برلين الثاني عشر لوزراء الزراعة المزمع عقده في 18 يناير 2020م في إطار المنتدى العالمي للأغذية 
والزراعة.

قام بتسليم الرسالة سعادة توماس شنايدر، سفير جمهورية المانيا الاتحادية المعتمد لدى السلطنة خلال استقبال معاليه له بمكتبه اليوم. 

وتم خلال المقابلة بحث عدد من الأمور ذات الاهتمام المشترك في المجالات الزراعية والحيوانية والسمكية.

حضر المقابلة سعادة الدكتور أحمد بن ناصر البكري، وكيل وزارة الزراعة والثروة السمكية للزراعة وعدد من المسؤولين بالوزارة. 

 

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