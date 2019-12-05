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وزارة النقل تصدر أكثر من 7 آلاف بطاقة تـشغيل مركبة عبر منصة "نقل"

الخميس 05 ديسمبر 2019 02:02 م بتوقيت مسقط

وزارة النقل تصدر أكثر من 7 آلاف بطاقة تـشغيل مركبة عبر منصة "نقل"

أصدرت وزارة النقل خلال الأسبوع الأول منذ بداية تفعيل المنصة الوطنية الرقمية لخدمات النقل "نقل" في الأول من ديسمبر الجاري أكثر من 7 آلاف بطاقة تشغيل مركبة.

وثمنت الوزارة تعاون العاملين في قطاع النقل البري على انضمامهم في منصة "نقل" الأمر الذي يسهم في تحقيق الأهداف المرجوة من تنظيم القطاع والحد من التجارة المستترة والانتقال إلى النظام الرقمي في إنجاز المعاملات.

وحثت الوزارة بقية العاملين في القطاع إلى ضرورة التوجه إلى منافذ الخدمة سواء عن طريق مكاتب سند أو بريد عُمان أو عبر المنصة في استخراج بطاقة تشغيل مركبة من أجل ضمان الالتزام باللوائح التنفيذية لقانون النقل البري.

المصدر : مسقط - العمانية

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