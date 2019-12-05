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فرص لهطول أمطار متفرقة وتدفق للسحب على المناطق الساحلية لمحافظتي ظفار والوسطى.

الخميس 05 ديسمبر 2019 12:04 م بتوقيت مسقط

فرص لهطول أمطار متفرقة وتدفق للسحب على المناطق الساحلية لمحافظتي ظفار والوسطى.


مسقط – الرؤية
 قالت المديرية العامة للأرصاد الجوية ان الطقس سيكون صحو إلى غائم جزئيًا على محافظتي مسندم وشمال الباطنة مع فرص لأمطار متفرقة واستمرار تدفق السحب على بقية المحافظات وفرص لأمطار متفرقة على المناطق الساحلية لمحافظتي ظفار والوسطى.
فيما تهب على معظم محافظات السلطنة رياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة تتحول إلى متغيرة الاتجاه خفيفة ليلا على الأجزاء الساحلية من بحر عمان، وتكون نشطة أحيانًا على سواحل بحر العرب.
وتكون حالة البحر متوسط الموج على سواحل بحر العرب ويصل أقصى ارتفاع له مترين، بينما يكون هادئ إلى متوسط الموج على بقية سواحل السلطنة ويصل أقصى ارتفاع له مترا ونصف المتر.
الرؤية الأفقية.. جيدة.
وتبلغ درجة الحرارة العظمى في محافظة مسقط 26 درجة مئوية والصغرى 18 درجة مئوية.. وفي مدينة صلالة تبلغ درجة الحرارة العظمى 30 درجة مئوية والصغرى 22 درجة مئوية.
المدينة / الولاية  العظمى    الصغرى
السيـــــــــب    27       19
العامرات     26       18
خصـــــــــب   25       19
دبـــــــــــا    25       18
مدحـــــــــاء   27        20
البريمــــــــي  28       18
ينقـــــــــــل   25        15
عبـــــــــري  27        17
فهــــــــــود   28        16
صحـــــــــار  26        19
الســـــــــويق  26       19
الرستـــــــــاق  27       16
سمائــــــــــل   26       16
نــــــــــزوى   27       17
الجبل الأخضر(سيق) 16     6
جــبل شمـــــس 14        4
بهــــــــــلا   26       16
أدم        28        17
المضيبـــــــي  28        16
إبـــــــــراء   27         15
صــــــــور  26         19
رأس الحــــــد 27         20
مصيــــــــرة  28        21
الــدقـــــــم   26        23
محــــــــوت  28         17
هيمـــــــــا   28         15
مرمــــــــول  28        16
جـزر الحلانيـــات 29      24
ثمريــــــــت   27       16
ميناء صلالـــــة 30      23
قيرون حيريتــــي 24     14
جبل سمــــحـان 22      13
جبـل القمـــــر  23       14

 

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