اليوم.. أخدود منخفض جوي يبشر بأمطار وحبات برد

مسقط - الرؤية

أظهرتْ آخر تحاليل المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة إلى احتمال تأثر أجواء السلطنة بأخدود من منخفض جوي؛ ابتداء من مساء اليوم الخميس، ويستمر إلى يوم الإثنين المقبل، فيما ذَكَر تقريرٌ لموقع "أكيوويذر" أعده خبير الأرصاد الجوية إريك ليستر أن 5 أعاصير مدارية آخذة في التشكل بالمحيط الهندي هذا الأسبوع.

وذكرتْ الهيئة العامة للطيران المدني -في بيان، أمس- أنَّه من المحتمل أن يكون الطقس غائما إلى غائم جزئيا مع فرص لهطول أمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا مصحوبة بتساقط حبات البرد ورياح نشطة مع جريان الأودية على محافظة مسندم وسواحل محافظتي الوسطى وظفار، لتمتد تدريجيًّا من مساء غدٍ الجمعة لتشمل بقية محافظات السلطنة.

وتوضِّح تحاليل المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة تواجد حالتين مداريتين في بحر العرب، تتمركز الحالة الأولى غرب بحر العرب وتتجه نحو السواحل الصومالية، بينما تتمركز الحالة الثانية شرق بحر العرب، وتتجه إلى وسط بحر العرب، دون وجود أي تأثيرات مباشرة على السلطنة من الحالتين.