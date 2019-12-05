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جلالة السلطان يتلقى دعوة خادم الحرمين لحضور "القمة الخليجية" بالرياض

الخميس 05 ديسمبر 2019 08:45 ص بتوقيت مسقط

جلالة السلطان يتلقى دعوة خادم الحرمين لحضور "القمة الخليجية" بالرياض

◄ السيد فهد: حرص سام على دعم مسيرة التعاون الخليجي

مسقط - العمانية

تلقَّى حَضْرة صَاحِب الجَلالة السُّلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- رسالة خطية من أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية -أبقاه الله- تتعلَّق بالدعوة لحضور قمة قادة دول مجلس التعاون الخليجي الأربعين، المزمع عقدها بالرياض في المملكة العربية السعودية الشقيقة يوم الثلاثاء المقبل.

وتسلَّم الرسالة صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء؛ خلال استقبال سموه، أمس، مَعَالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي نقل تحيات خادم الحرمين الشريفين وتمنياته الطيبة لجلالته. وقد أبلغ صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد معالي الأمين العام، نقل تحيات جلالة السلطان لأخيه خادم الحرمين الشريفين، وتمنياته الطيبة لجلالة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بدوام التوفيق، مُؤكدا سموه أنَّ السلطنة بقيادة جلالة السلطان المعظم تحرص دائما على دعم مسيرة التعاون الخليجي والترابط الأخوي بين دوله، وصولا لتحقيق طموحات الشعوب الخليجية نحو مستقبل مزدهر بالخير والاستقرار.

وتناول اللقاء تبادل وجهات النظر حيال القضايا المطروحة على جدول أعمال القمة القادمة، والتي من شأنها أن توطد المزيد من التعاون والتنسيق حفاظا على منجزات دول المجلس.

من جانبه، أعرب معالي الأمين العام لمجلس التعاون عن التمنيات الطيبة والشكر لمقام جلالة السلطان المعظم -أعزه الله- للدعم المستمر والمتواصل لمجلس التعاون وأمانته العامة، بما يخدم المصالح الخليجية المشتركة. حضر المقابلة معالي يوسف بن علوي بن عبدالله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية.

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