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بدر بن سعود يتسلم دعوة لحضور "ديمدكس 2020" بقطر

الخميس 05 ديسمبر 2019 08:41 ص بتوقيت مسقط

بدر بن سعود يتسلم دعوة لحضور "ديمدكس 2020" بقطر

 

مسقط- الرؤية

تسلَّم  معالي السيد بدر بن سعود بن حارب البوسعيدي الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع رسالة خطية من سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع بدولة قطر، تتضمن دعوة معاليه لحضور فعاليات النسخة السابعة من معرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري "ديمدكس 2020" والذي سيُقام في العاصمة القطرية الدوحة في مارس المقبل.

جاء ذلك خلال استقبال معالي السيد بدر بن سعود بن حارب البوسعيدي الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع بمكتبه بمعسكر بيت الفلج صباح أمس لسعادة الشيخ جاسم بن عبدالرحمن آل ثاني سفير دولة قطر المعيّن لدى السلطنة. وخلال اللقاء، شكر معالي السيد لسعادة الدكتور دعوته الكريمة، كما تمَّ خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية التي تربط البلدين الشقيقين، وبحث عدد من الأمور ذات الاهتمام المشترك.

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