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السلطنة تشارك في اجتماع "الاستراتيجية الثقافية الخليجية"

الخميس 05 ديسمبر 2019 08:40 ص بتوقيت مسقط

السلطنة تشارك في اجتماع "الاستراتيجية الثقافية الخليجية"


مسقط- الرؤية
تشارك وزارة التراث والثقافة في اجتماع فريق عمل  الاستراتيجية الثقافية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال الفترة من 4 -5 ديسمبر، وذلك لوضع الخطط التنفيذية للاستراتيجية الثقافية؛ حيث تم اعتماد الاستراتيجية الثقافية خلال الاجتماع الثالث والعشرين لأصحاب السُّمو والمعالي وزراء الثقافة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي عقد في أكتوبر 2019م بمسقط.
وسيتم خلال الاجتماع البدء في وضع الخطة التنفيذية للاستراتيجية الثقافية التي من شأنها أن تسهم في تطور مجالات العمل الثقافي الخليجي المشترك وتوسيع نطاق العمل الثقافي الخليجي ليشمل التعاون مع الدول العربية والأجنبية، وذلك من أجل الارتقاء بالعمل الثقافي الخليجي المشترك وتطوير مجالات العمل بما يتلاءم مع تطورات التعاون الاستراتيجي.

 

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