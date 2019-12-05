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الأمير وليام يزور مركز العلوم البحرية.. ويتعرف على تاريخ وادي العربيين

الخميس 05 ديسمبر 2019 08:39 ص بتوقيت مسقط

الأمير وليام يزور مركز العلوم البحرية.. ويتعرف على تاريخ وادي العربيين

 

مسقط- العمانية

زار صاحب السُّمو الملكي الأمير وليام دوق كامبريدج أمس مركز العلوم البحرية والسمكية التابع لوزارة الزراعة والثروة السمكية.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله إلى المركز معالي الدكتور حمد بن سعيد العوفي وزير الزراعة والثروة السمكية وسعادة الدكتور سعود بن حمود الحبسي وكيل الوزارة للثروة السمكية والدكتورة لبنى بنت حمود الخروصية المديرة العامة للبحوث السمكية بوزارة الزراعة والثروة السمكية مديرة وحدة الدعم السمكي وعدد من المسؤولين بالمركز. وقد تجول سُّمو الأمير في أقسام المركز المختلفة واستمع إلى شرحٍ وافٍ حول دور هذه الأقسام في إجراء البحوث التطبيقية والدراسات والبرامج الخاصة بالحياة والبيئة البحرية المختلفة.

وشاهد صاحب السمو الملكي الأمير وليام دوق كامبريدج خلال زيارته جانبًا من طريقة الصيد التقليدية لمجموعة من الصيادين العمانيين، كما تعرف على أدوات الصيد المستخدمة وسفن الصيد التقليدية.

كما قام صاحب السُّمو الملكي الأمير وليام دوق كامبريدج بزيارة وادي العربيين بولاية قريات في إطارِ زيارته الحالية للسلطنة حيث كان في استقباله عددٌ من المشايخ والوجهاء وأهالي قرية وادي العربيين.

واستمعَ الأمير وليام خلال الزيارة إلى شرح عن تاريخ وتراث هذه القرية العريقة، وما تتمتع به من معالم سياحية وفلجها ومزارعها والطرق الملاصقة لمزارع النخيل. وقدمت فرقة الفنون الشعبية بولاية قريات عددًا من الرزحات الشعبية. واستمع الأمير وليام إلى شرح واف عن مؤسسة اوت وارد باوند العالمية (فرع عمان) وآلية العمل وتقسيم الأدوار فيها منذ تأسيسها في السلطنة في عام 2009.

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