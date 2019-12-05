الخميس, 05 ديسمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
21 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. الرؤية اليوم
  4. عرض الخبر

دعم القطاع السياحي

الخميس 05 ديسمبر 2019 08:20 ص بتوقيت مسقط

دعم القطاع السياحي

مع تدشين النسخة الثانية من "جوائز عمان للسياحة"، تتواصل الجهود الداعمة لنمو القطاع؛ في إطار خطط دعم القطاعات غير النفطية، وفي سبيل توفير فرص وظيفية للشباب ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في هذا المجال.

وواحدٌ من أبرز أهداف هذه الجائزة: الرغبة في زيادة تنافسية القطاع السياحي، لا سيما في ظلِّ ما يشهده من منافسة إقليمية كبيرة؛ إذ يمكن توظيف المقوِّمات الطبيعية للسلطنة لكي تمكِّن هذا القطاع من تحقيق أعلى معدلات النمو، فضلا عن توظيف المقومات الإستراتيجية؛ وعلى رأسها عُنصُرَا الأمن والأمان، اللذان تحظى بهما السلطنة، بفضل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه.

... إنَّ جهودَ تعزيز التنويع الاقتصادي للسلطنة، ورفد خزانة الدولة بالمزيد من الإيرادات غير النفطية، من شأنه أن يُسهم في دفع عجلة التنمية لمزيد من التقدم والرخاء، ويحقِّق للمواطن المعيشة الكريمة ولوطننا التطور والتقدم.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

05 أغسطس 2018

ازدهار القطاع السياحي

المزيد

31 ديسمبر 2017

تطور القطاع السياحي

المزيد

20 سبتمبر 2017

حلقتا عمل للتدريب على إدارة الأزمات في القطاع السياحي

المزيد

27 مارس 2016

المحرزي يكشف اليوم في "الشورى" عن خطط تطوير القطاع السياحي

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

الأرصاد: تطور المنخفض المداري في بحر العرب الى عاصفة مدارية

المحليات - أخبار

تعازي جلالة السلطان في وفاة الأمير متعب ينقلها شهاب بن طارق

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

بالفيديو.. جلالة السلطان يستقبل الأمير وليام

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

لأول مرة في السلطنة.. العثور على آثار فرعونية مصرية

المحليات - أخبار

تفاصيل خطة "الشورى" لتوفير 10 آلاف وظيفة للمواطنين بالحكومة

عمان - الدولة والشورى

تدشين النسخة الثانية من "جوائز عمان للسياحة 2020".. و8 فئات تستوعب أنشطة القطاع

مبادرات الرؤية - جوائز عمان للسياحة

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

"اتحاد الكرة" يدرس التضحية بكومان بعد الخروج من "خليجي 24".. ويكافئ اللاعبين

رياضة - محلي

الشرطة تكشف لغز ال ١٠ سيارات المخبأة بشمال الباطنة

المحليات - شرطة

توقعات بـ "منخفض بارد" يضرب الخليج وشمال السلطنة

المحليات - أخبار

اعتماد جداول امتحانات دبلوم التعليم العام للفصل الدراسي الأول

المحليات - تعليم

استغاثة أب: مرض وراثي أصابني أنا وأبنائي الثلاثة.. ومسؤول بـ "الصحة" قال لي: "أمامك المحاكم"

المحليات - أخبار

"تغريدة" لوزير الخارجية الإماراتي تثير الجدل

دولي - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة