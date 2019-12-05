دعم القطاع السياحي

مع تدشين النسخة الثانية من "جوائز عمان للسياحة"، تتواصل الجهود الداعمة لنمو القطاع؛ في إطار خطط دعم القطاعات غير النفطية، وفي سبيل توفير فرص وظيفية للشباب ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في هذا المجال.

وواحدٌ من أبرز أهداف هذه الجائزة: الرغبة في زيادة تنافسية القطاع السياحي، لا سيما في ظلِّ ما يشهده من منافسة إقليمية كبيرة؛ إذ يمكن توظيف المقوِّمات الطبيعية للسلطنة لكي تمكِّن هذا القطاع من تحقيق أعلى معدلات النمو، فضلا عن توظيف المقومات الإستراتيجية؛ وعلى رأسها عُنصُرَا الأمن والأمان، اللذان تحظى بهما السلطنة، بفضل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه.

... إنَّ جهودَ تعزيز التنويع الاقتصادي للسلطنة، ورفد خزانة الدولة بالمزيد من الإيرادات غير النفطية، من شأنه أن يُسهم في دفع عجلة التنمية لمزيد من التقدم والرخاء، ويحقِّق للمواطن المعيشة الكريمة ولوطننا التطور والتقدم.