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كلب حاول تشغيل المايكروويف فأضرم النار في المنزل

الخميس 05 ديسمبر 2019 03:05 ص بتوقيت مسقط

كلب حاول تشغيل المايكروويف فأضرم النار في المنزل

ترجمة- رنا عبدالحكيم

قال رجال الإطفاء في بريطانيا إن حريق في أحد المطابخ المنزلية نتج عن قيام الكلب المملوك للعائلة صاحبة المنزل بتشغيل الميكروويف بطريقة ما.

وقالت مصلحة إطفاء مقاطعة إسيكس إن رجال الإطفاء استجابوا بعد لحريق صغير في منزل في ستانفورد لو هوب.

اكتشف رجال الإطفاء أن الحريق بدأ في المطبخ عندما بدأ كلب المالك أجش في تشغيل الميكروويف، مما تسبب في حرق مجموعة من لفائف الخبز داخل المنزل وإشعال النار فيها.

ولم يكن صاحب المنزل حاضرًا وقت الحريق، لكنه نبه السلطات عندما لاحظ الدخان على الكاميرات الأمنية المتصلة بتطبيق هاتفه.

وقال رجال الإطفاء إن الكلب لم يصب بأذى.

وقال جيف وايل أحد رجال الإطفاء: "عندما وصلنا، كان المطبخ ممتلئًا بالدخان. حاولنا أن لا ينتشر الضرر خارج المطبخ. ونصيحتنا ألا يستخدم الميكرويف لتخزين الطعام وأن يبقى دائما نظيفا وخاليا من أي عبوات أو طعام. فهذا الجهاز يمكن تشغليه بسهولة من الأطفال أو الحيوانات. لذا نرجو أخذ الحيطة والحذر".

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