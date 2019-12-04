جولة من الإثارة والمتعة الكروية مع استنئاف الدوري

◄ "عنابي الجبل " يمطر شباك "الموج الأزرق" بخماسية

◄ بهلاء يكرم وفادة العروبة بثلاثية

◄ النصر يعود بنقاط مباراته مع النهضة

◄ عمان مع مرباط وصحار مع مسقط حبايب

الرؤية- أحمد السلماني

تصوير/ عبدالرحمن البسامي

واصل الرستاق مسلسل عروضه القوية عندما زار شباك صحم خمس مرات مقابل هدف شرفي لصحم فيما أكرم بهلاء وفادة العروبة بثلاثية مقابل هدف وتمكن النصر من اقتناص نقاط مباراته مع النهضة بالفوز عليه بهدف فيما خرج عمان متعادلا مع مرباط بهدف وبذات النتيجية بتمكن مسقط من الخروج متعادلا مع صحار، وذلك لحساب الأسبوع العاشر من دوري الأضواء بالسلطنة لكرة القدم.

وأمطر الرستاق صحم بخماسية مقابل هدف، جاءت جميعها في الشوط الأول بعد ان ظهر صحم مفكك الخطوط ومترهل دفاعيا ومشلولا في حراسة المرمى على غير العادة ليترجم ذلك نجم هجوم الرستاق عصام الصبحي الذي دشن مهرجان الهداف في الدقيقة الثانية ثم عاد واحرز الهدف الثاني في الدقيقة الرابعة ليعزز النتيجة أحمد الغافري بإحرازه للهدف الثالث في الدقيقة 29 وعاد الصبحي لتألقه وأحز الهدف الرابع (هاتريك) فيما تمكن أحمد البلوشي من حفظ ماء وجه صحم بإحرازه لهدف شرفي في الدقيقة 32 وقبل الخروج للإستراحة تمكن المتألق أحمد الغافري من إحراز الهدف الخامس في الدقيقة 41. ولم تشهد المباراة أية تحولات في الشوط الثاني مع تبادل الفريقين للهجمات مع أفضلية للرستاق الذي أضاع مهاجموه فرص محققة أبرزها انفراد اشهاد عبيد لتنتهي المباراة بفوز عنابي الجبل على الموج الأزرق بخماسية مقابل هدف.

وتمكن مرباط من فرض التعادل على نادي عمان عندما تعادل معه بهدف، تقدم مرباط بهدف محترفه سيسجو فيما عادل لعمان أسعد بيت باروت، وبذات النتيجة تعادل صحار مع ضيفه مسقط، تقدم لمسقط أيتور وعادل لصحار محمد السيابي وتمكن النصر من تحقيق فوز مستحق على النهضة بهدف لنجمه عبدالرحمن الغساني.

وأكرم بهلا وفادة العروبة وفاز عليه بثلاثية مقابل هدفأحرزه سولا ماتوفو أحرز لبهلاء نجم هجومه الدولي السابق خالد الهاجري هدفين وحسني الهنائي.