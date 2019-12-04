طالب دراسات عليا بجامعة السلطان قابوس يفوز بجائزة فخرية تقديرا لجهوده البحثية

مسقط - الرؤية

حَصَل الطالب عبدالله بن سليمان الوهيبي -الحاصل على الماجستير في جامعة السلطان قابوس من كلية الهندسة تخصص الهندسة الكهربائية والحاسب الآلي- على جائزة في مجال النهوض بمستوى الدراسات العليا في عُمان لفئة الماجستير في نسختها الثالثة. وتمنح الجائزة تقديراً لطلاب الماجستير والدكتوراه المتميزين في السلطنة، لإنجازاتهم البحثية.

وتأتي الجائزة تقديراً للأفراد العمانيين الشباب المتميزين ليكونوا قادة الصناعة والأكاديميين المستقبليين في البلاد، الذين سيسهمون في بناء اقتصاد المعرفة في السلطنة، ضمن رؤية السلطنة 2040، هذه الجائزة الرائدة تركز على أهمية بناء القدرات التعليمية للدراسات العليا في السلطنة. وتعد هذه الجائزة من الجوائز الفخرية غير الربحية، وتمنح للأشخاص المتميزين تقديراً لالتزامهم الأكاديمي وإنجازهم على مستوى الدراسات العليا. وقد تم تقديم الجائزة أمام عدد من كبار المسؤولين من القطاعين العام والخاص في قطاع الصناعة والأوساط الأكاديمية في منتدى عمان للطاقة.

وعرض الوهيبي -من خلال دراسته- فرص توفير الطاقة الكهربائية في الفلل والمنازل السكنية في سلطنة عمان في الشبكة الرئيسية المرتبطة، وتقييم تأثيرها على إعادة تخطيط بناء محطات توليد الطاقة على مدى السنوات الـ25 القادمة؛ وذلك عبر تحديد عدة إستراتيجيات لتوفير الطاقة الكهربائية، وتغيير مستوياتها وأحجامها وكفاءتها. وأشارت النتائج إلى وجود مؤشرات إيجابية في مجال توفير الطاقة الكهربائية تصل إلى 21.5% عن طريق استخدام التصاميم الموفرة للطاقة للمنازل والأجهزة المهمة؛ مثل: التكييف والإضاءة، وأوصت الدراسة بتنفيذ بعض الآليات والسياسات من قبل الهيئات والمؤسسات المنظمة للطاقة الكهربائية في السلطنة والمسؤولة عن المباني والمرافق، والتي تأتي محصلتها كدعم للمستهلكين وللسلطنة ككل. وتشمل التوصيات رفع كفاءة المواصفات الفنية الخاصة بالجدران الخارجية والأسقف والنوافذ للمباني السكنية وإدخال آلية فعالة لتشجيع التوجه لشراء للأجهزة المنزلية ذات الكفاءة والموفرة للطاقة الكهربائية، عبر تكثيف الحملات التوعوية والمعنية بتثقيف المجتمع وتشجيعه حول أهمية هذه الأجهزة على المدى الطويل.

يُشار إلى أنَّ أطروحة الماجستير تم عرضها والموافقة على مناقشتها ونشرها في مؤتمر بروناي الدولي السابع للهندسة والتكنولوجيا 2018، المنعقد في سلطنة بروناي دار السلام، كما تم نشرها في الموقع العالمي لمعهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات "IEEE".