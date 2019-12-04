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انطلاق مؤتمر العمل التطوعي الأول ببركاء.. السبت

الأربعاء 04 ديسمبر 2019 08:03 م بتوقيت مسقط

انطلاق مؤتمر العمل التطوعي الأول ببركاء.. السبت

مسقط - الرؤية

يَرْعَى صاحبُ السُّمو السيِّد محمد بن سالم بن علي آل سعيد، صباح السبت المقبل، انطلاق أعمال مؤتمر العمل التطوعي الأول، الذي يناقش تحديات وآفاق العمل التطوعي بالسلطنة؛ وذلك بمشاركة اكثر من 200 فريق، وبتنظيم من مركز RBIOMECS لتنظيم وإدارة المعارض والفعاليات والمؤتمرات والندوات.

المؤتمر -الذي ينعقد بقاعة لازورد بولاية بركاء بمحافظة جنوب الباطنة- يستعرض عددا من أوراق العمل التي تلامس واقع العمل التطوعي بالسلطنة. ومن المتوقع حضور ما يزيد على 400 مشارك من العاملين في المجال التطوعي والمهتمين.

ويسعى المؤتمر إلى تحقيق التكاملية من خلال تبادل الخبرات بين الفرق والمبادرات التطوعية، بجانب تعزيز المواطنة والانتماء لدى كافة المنتسبين للعمل التطوعي، وتعزيز دور المؤسسات الإعلامية بمختلف منصاتها من خلال دعم وإبراز أدوار الفرق والمبادرات التطوعية والمواهب.

ويستهدفُ المؤتمر إذكاء روح التنافس الخلاق بين الفرق والمبادرات التطوعية، والمساهمة في التنمية المستدامة بالسلطنة من خلال ابتكار افكار نوعية في العمل التطوعي، ونشر الوعي والمعرفة بدور المؤسسات الحكومية والخاصة والأفراد كل حسب مجالاته وقدراته.

ويأمل منظمو المؤتمر تحقيق النجاح المنشود ومواصلة تنظيم هذا الحدث سنويا، بما يساعد على تطور مسيرة العمل التطوعي في السلطنة.

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