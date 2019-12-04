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تفاصيل خطة "الشورى" لتوفير 10 آلاف وظيفة للمواطنين بالحكومة

الأربعاء 04 ديسمبر 2019 07:57 م بتوقيت مسقط

تفاصيل خطة "الشورى" لتوفير 10 آلاف وظيفة للمواطنين بالحكومة

 

مسقط- الرؤية

كشف مجلس الشورى عن خطة وطنية وطنية لإحلال الوافدين تستهدف مختلف المؤسسات والشركات الحكومية تسهم في توفير 10 آلاف فرصة عمل.

جاء ذلك في تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس، والذي تم استعراضه خلال الجلسة الاعتيادية الثالثة لدور الانعقاد السنوي الأول (2019-2020م) من الفترة التاسعة (2023-2019م) التي عقدت برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس وبحضور سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام المجلس وأصحاب السعادة أعضاء المجلس. وناقش الملجس في هذه الجلسة غير العلنية بيان معالي درويش بن إسماعيل البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية نائب رئيس مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة حول مشروع الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2020؛ حيث طرح أصحاب السعادة الأعضاء استفساراتهم وفقا لتقرير اللجنة الاقتصادية والمالية ومرئيات أصحاب السعادة أعضاء المجلس خلال الجلسة.

وبحسب الخطة المقترحة، فإن اللجنة تأمل كذلك خلق فرص عمل في القطاع السياحي والقطاع الخاص لرفع نسبة التعمين التي لم تتجاوز نسبتها 20%.

وتأتي الخطة الوطنية توافقا مع مطالب المجتمع للدفع بموضوع الباحثين عن عمل نحو مزيد من الحلول. وطالب أصحاب السعادة الأعضاء بزيادة الاستثمارات الخارجية لتوفير فرص عمل أكبر للباحثين عن عمل.

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