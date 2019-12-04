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"قانونية الشورى" تناقش خطة عملها في اجتماعها الدوري الثاني

الأربعاء 04 ديسمبر 2019 07:51 م بتوقيت مسقط

"قانونية الشورى" تناقش خطة عملها في اجتماعها الدوري الثاني

مسقط - الرؤية

عقدتْ اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، صباح أمس، اجتماعها الدوري الثاني لدور الانعقاد السنوي الأول (2019-2020م) من الفترة التاسعة للمجلس (2019-2023م)؛ وذلك لمناقشة خطة عملها للدور الأول وما تتضمنه من أعمال.

جاء الاجتماع برئاسة سعادة سعيد بن مسلم الكثيري نائب رئيس اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.

وتضمَّنت الخطة العديد من مشاريع القوانين المراد مراجعتها، والتعديل على بعض موادها، ومشاريع القوانين المحالة من الحكومة، ومشاريع القوانين المقترحة.

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