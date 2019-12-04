"الوطنية لمكافحة التبغ" تدرس توحيد اشتراطات تقديم الشيشة

مسقط - الرؤية

عقدتْ اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ، صباح الأربعاء، اجتماعَها العاشر، برئاسة سعادة الدكتور محمد بن سيف بن سلطان الحوسني وكيل وزارة الصحة للشؤون الصحية رئيس اللجنة، وبحضور أعضاء اللجنة الوطنية من مختلف الجهات الرسمية؛ وذلك بقاعة الاجتماعات بوزارة الصحة.

استعرضَ الاجتماع جُملة من الموضوعات المتعلقة بحظر بيع وتداول منتجات التبغ؛ مثل: السجائر والشيشة، وضوابط تقديمها.

وأكَّدت اللجنة أهمية قرار السلطنة المتعلق بحظر بيع وتداول السيجارة الإلكترونية بالسلطنة، الذي تمَّ اعتماده عام 2015؛ حيث أشارتْ المنظمات والهيئات الصحية الدولية ارتفاع عدد المستخدمين الجدد لهذه المنتجات بشكل كبير جدا، وأكدت أضرارها الصحية الكبيرة التي يترتب عليها تبعات وبائية وصحية خطيرة ومصاريف علاجية إضافية.

واطَّلعتْ اللجنة على تجربة المملكة العربية السعودية في فرض ضرائب على جميع الخدمات التي تقدمها المطاعم والمقاهي الخاصة بتقديم الشيشة وحجب رؤية منتجات التبغ في المحلات.

وناقشتْ اللجنة قرارات اللائحة الجديدة لبلدية مسقط المتعلقة بتداول الشيشة؛ مثل: حظر الشيشة في الأماكن العامة المغلقة، والتعامل مع وجود مقاهي الشيشة الموجودة في البنايات السكنية التجارية وفي الشواطئ، وتوحيد اشتراطات تقديم الشيشة من البلديات المختلفة من ناحية الرسوم السنوية والمسافة التي تفصل مكان تقديمها وأقرب مسكن أو مسجد أو مستشفى أو مدرسة، وكذلك من ناحية منع دخول الأطفال دون سن الثامنة عشرة من العمر في مقاهي وصالات تقديم الشيشة، والشروط الخاصة بأنواع المأكولات والمشروبات المقدمة لمرتادي هذه المقاهي، وشروط أماكن حفظ معدات الشيشة.