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"بلدي شمال الشرقية" يدرس نقل سوق الحرفيين ببلدة المنترب

الأربعاء 04 ديسمبر 2019 07:47 م بتوقيت مسقط

"بلدي شمال الشرقية" يدرس نقل سوق الحرفيين ببلدة المنترب

إبراء - وليد الحسني

عَقَد المجلسُ البلديُّ بشمال الشرقية، صباح أمس، اجتماعه العاشر للفترة الثانية للسنة الثالثة؛ وذلك بمكتب محافظ شمال الشرقية.

ترأس الاجتماع سعادة الشيخ حمد بن سالم بن سيف الأغبري والي إبراء، الذي يحل محل محافظ شمال الشرقية في ممارسة اختصاصاته المقررة قانونا، وبحضور أعضاء المجلس. من أبرز ما تناوله الاجتماع: مناقشة محضر اجتماعات لجنة شؤون البلدية لكل من ولايات إبراء، ودماء والطائيين، ووادي بني خالد، والقابل، والمضيبي، وبدية.

 وناقش المجتمعون ردَّ المهندس مدير عام البلديات الإقليمية وموارد المياه عضو المجلس، حول نقل سوق الحرفيين ببلدة المنترب بولاية بدية، إضافة لرده حول مخلفات البناء والمخلفات الصلبة، وتناول الاجتماع مناقشة ملاحظات الأعضاء حول القائمة السابقة للردود من وزارة البلديات الاقليمية موارد المياه، وحول رسائل أمين السر...وغيرها من المواضيع ذات العلاقة.

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