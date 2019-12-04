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بمشاركة 3 آلاف استشاري وطبيب وجراح متخصص

اليوم.. السلطنة تستضيف المؤتمر السنوي للجمعية العالمية لجراحة العظام

الأربعاء 04 ديسمبر 2019 07:47 م بتوقيت مسقط

اليوم.. السلطنة تستضيف المؤتمر السنوي للجمعية العالمية لجراحة العظام

 

مسقط - الرؤية

تستضيفُ السلطنة، في السادسة من مساء اليوم، وعلى مدى أربعة أيام متتالية، فعاليات الدورة الأربعين للمؤتمر السنوي للجمعية العالمية لجراحة العظام SICOT، والتي يرعى افتتاحها الرسمي معالي الدكتور أحمد بن محمد السعيدي وزير الصحة، بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض.

ويعدُّ المؤتمر أحد أكبر المؤتمرات العالمية العلمية المتخصصة، بمشاركة حوالي 3 آلاف استشاري وطبيب وجراح متخصص من أكثر من 125 دولة حول العالم.

وقال الدكتور محمد بن حسن درويش الزعابي رئيس الرابطة العربية ورئيس الجمعية الخليجية لجراحة العظام، إنَّ تنظيم النسخة الأربعين للمؤتمر في مسقط يأتي بالتعاون بين الجمعية العالمية والرابطة العربية لجراحة العظام مع وزارة السياحة ومركز عمان للمؤتمرات والمعارض كفريق عمل مشترك، بالتنسيق مع وزارة الصحة...وغيرها من الجهات والقطاعات ذات الصلة؛ حيث إنَّ الفوائد التي تحصدها السلطنة من مثل هذه المؤتمرات العالمية الكبرى تتعدَّى الجوانب البحثية النظرية إلى الجوانب التطبيقية التدريبية والقطاعات الترويجية والسياحية والاقتصادية.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد بن حسن درويش أنه وإضافة للجلسة الرسمية والفعالية الرسمية لانعقاد المؤتمر السنوي للجمعية العالمية لجراحة العظام، فإنه سيتم عقد 8 حلقات عمل تطبيقية لمدة يومين باستخدام المناظير على أجساد بشرية حية؛ وبالتالي هو تعليم وتطبيق طبي مباشر يستفيد منه المشاركون من داخل وخارج السلطنة في التعرف على أحدث وأنجح التقنيات المستخدمة، وعلى يد كبار الأطباء والجراحين المتخصصين في جراحة العظام على مستوى العالم.

وأشار درويش إلى أنَّ هنالك أكثر من 200 مشارك من السلطنة من الأطباء والجراحين والمتخصصين في جراحة العظام؛ حيث ستكون المشاركة متعددة الجوانب بين تقديم أوراق عمل بحثية وبين حضور الاجتماع السنوي والنقاشات المرتبطة به، وصولا للمشاركة في حلقات العمل الجراحية التطبيقية والالتقاء والاحتكاك بأشهر جراحي العظام في العالم.

من جهته، قال خالد بن وليد الزدجالي مدير مكتب عمان للمؤتمرات بوزارة السياحة: إنَّ السلطنة تمتلك جميع المقومات المطلوبة لكي تصبح وجهة رئيسية لقطاع سياحة الأعمال والمؤتمر السنوي للجمعية العالمية لجراحة العظام، ومن خلال التنسيق المشترك لملف الاستضافة والجهود المبذولة بين الرابطة العربية لجراحة العظام ومكتب عمان للمؤتمرات ومركز عمان للمؤتمرات والمعارض هو مثال لنوعية الفعاليات الدولية الكبرى التي نستهدفها خلال المرحلة المقبلة، بما تحققه من فوائد ومكتسبات لمختلف القطاعات ذات الصلة.

وبدوره، قدم سعيد بن سالم الشنفري الرئيس التنفيذي لمركز عمان للمؤتمرات والمعارض، الشكر للجمعية العالمية لجراحة العظام على اختيار مركز عمان للمؤتمرات والمعارض بمختلف مرافقه ومنشآته لاستضافة هذا الحدث المهم؛ بما يوفره المركز من دعم للبنية الأساسية للسلطنة في استضافتها لأرقى وأكبر أنواع الفعاليات والملتقيات العالمية.

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