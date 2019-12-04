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عمانية تمثل دول الشرق الأوسط في "قمة المناخ" بإسبانيا

الأربعاء 04 ديسمبر 2019 07:46 م بتوقيت مسقط

مريم الخروصي 2
مريم الخروصي 3
مريم الخروصي 4

مسقط - الرؤية

تُشارك الشابة العمانية مريم بنت سعيد الخروصية، ممثلة عن شباب الشرق الأوسط، في المؤتمر الخامس والعشرين للأطراف (COP25) لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، والمؤتمر الخامس عشر للشباب (COY15) في إسبانيا من 27 نوفمبر إلى 13 ديسمبر الجاري.

وتُعتبر هذه المشاركة هي الاجتماع الرسمي لأعضاء YOUNGO كل عام في المؤتمر، وهو جلسة تحضيرية للمنظمات غير الحكومية الشبابية لإعداد أوراق المواقف والتواصل والالتقاء بأعضاء جدد وإجراء مناقشات إستراتيجية حول حلول تغير المناخ.

وتعدُّ هذه المؤتمرات مساحة لبناء القدرات والتدريب في مجال السياسة العامة لإعداد الشباب، ويتمُّ خلالها مناقشة مشكلة تغير المناخ، وكيف يُؤثر تغير المناخ على كوكب الأرض، وسيتم التطرق حول صورة النشاط المناخي، وكيف يُمكن المساهمة في التحول العالمي المطلوب لمكافحة تغير المناخ.

وجاء ترشيح الخروصية -بالإضافة إلى ثلاثة عشر شاباً وشابة- من قبل الأمم المتحدة للمشاركة في هذه المؤتمرات؛ حيث تمَّ اختيارهم وفقا لإسهاماتهم في مجال تغير المناخ، ونتيجة عملهم المتواصل في القطاع البيئي، خصوصاً العمل المناخي.

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