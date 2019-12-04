"غرفة التجارة والصناعة" تنظم معرضا للشركات الطلابية بمحافظة الظاهرة

عبري - ناصر العبري

نظَّم فرعُ غرفة تجارة وصناعة عُمان بمحافظة الظاهرة -وبالتعاون مع المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة الظاهرة، ممثلة بقسم التوجيه المهني- صباح أمس، معرضاً للشركات الطلابية بمحافظة الظاهرة.

رعى افتتاح المعرض الدكتور حمدان بن محمد المنذري عميد الكلية التقنية بعبري، وبحضور سيف بن سعيد البادي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان رئيس فرع الغرفة بمحافظة الظاهرة، وزوينة بنت سيف المزروعية المديرة العامة للتربية والتعليم بمحافظة الظاهرة، ورؤساء ومديري المؤسسات والدوائر الحكومية بعبري، وجمع من أصحاب وصاحبات الأعمال بولايات الظاهرة.

يضمُّ المعرض أكثر من 30 شركة طلابية من مختلف مدارس محافظة الظاهرة، ويأتي تنظيمه بهدف تشجيع الطلاب على إنشاء الشركات الطلابية وتطويرها، وإتاحة الفرصة أمامهم لفتح منافذ لبيع منتجاتهم، إضافة لتعريف شرائح المجتمع المختلفة بالشركات الطلابية.

وألقى عبدالله بن خلفان المقبالي رئيس قسم التوجيه المهني بتعليمية محافظة الظاهرة، كلمة؛ قال فيها: إن تنظيم المعرض يأتي بهدف إبراز أفكار ومبادرات الطلبة في مجال ريادة الأعمال وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال في نفوسهم، وتشجيعهم على التميز والتنافس والابتكار.

وعقب ذلك، قام الحضور بجولة تفقدية استطلاعية لمعرض الشركات الطلابية الذي ضمَّ العديد من المبتكرات العلمية وبعض الصناعات كصناعة الخزفيات والتمور والحلويات بمختلف أشكالها وأنواعها.