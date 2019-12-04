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في الاجتماع الرابع للجنة المشتركة

"تعمين النقل والاتصالات" تستعرض بيانات الباحثين عن عمل

الأربعاء 04 ديسمبر 2019 07:43 م بتوقيت مسقط

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مسقط – الرؤية

عقدت وزارة القوى العاملة الاجتماع الرابع للجنة المشتركة للتعمين في قطاع النقل والاتصالات برئاسة محمد بن حسن العنسي الرئيس التنفيذي لشركة مجان للشحن والنقليات، بحضور عدد من المختصين من القطاع الخاص.

وناقش الاجتماع الاستعداد للعمل على استراتيجية قطاع النقل والاتصالات وآلية عمل اللجنة في المرحلة المُقبلة في تطوير القطاع اللوجيستي، إلى جانب تقديم عرض مرئي للتعريف بالتخصصات الإلكترونية، واستعراض إحصائية الوزارة في قطاع الاتصالات وبيانات الباحثين عن عمل في قطاع الاتصالات.

كما تضمن الاجتماع تقديم عروض مرئية من المجموعة العمانية للاتصالات، وقطاع النقل، إضافة إلى تناول عدد من الأفكار الداعمة للعمل والاستعداد لتقديم الخبرات والمشورات من اللجنة المختصة بما يخدم توجه السلطنة في تعزيز الدور الاقتصادي لقطاع النقل والاتصالات.

 

 

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