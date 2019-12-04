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تنظمه كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بالتعاون مع منتدى البحوث الاقتصادية

جامعة السلطان قابوس تستضيف مؤتمر "الاستجابة للنظام الاقتصادي الجديد".. الأحد

الأربعاء 04 ديسمبر 2019 07:41 م بتوقيت مسقط

جامعة السلطان قابوس تستضيف مؤتمر "الاستجابة للنظام الاقتصادي الجديد".. الأحد

مسقط - الرؤية

تنظم جامعة السلطان قابوس مؤتمرا دوليا بعنوان: "دول مجلس التعاون في خضم التغيرات العالمية: الاستجابة للنظام الاقتصادي الجديد"، وذلك يومي الأحد والإثنين المقبلين، بفندق دبليو مسقط، تحت رعاية معالي يحيى بن سعيد الجابري رئيس هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.

وتنظم كلية الاقتصاد والعلوم السياسية المؤتمر بالتعاون مع منتدى البحوث الاقتصادية لمناقشة القضايا والتحديات الاقتصادية التي تواجه دول مجلس التعاون الخليجي وكذلك التطورات الإقليمية والعالمية في المجال الاقتصادي، ومحاولة إيجاد حلول مبتكرة لمُعالجة هذه القضايا.

ويناقش المؤتمر العديد من الدراسات وأوراق العمل التي تشكل عصارة خبرات ومعارف مجموعة من المتخصصین والأكاديميين وكبار العاملین في القطاع الاقتصادي القادمین من مختلف أسواق المنطقة وعدد من الأسواق العالمیة والرائدة في هذا المجال.

ويستعرض المؤتمر 6 محاور أساسية ويبدأ بكلمة افتتاحية لمعالي يحيى الجابري يُسلط فيها الضوء على التنويع الاقتصادي في السلطنة، وجذب الاستثمار الأجنبي، ورؤية عمان 2040.

ويستعرض المحور الأول الفرص والتحديات التي تواجهها اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي بمشاركة مجموعة من الخبراء والمتخصصين في المجال الاقتصادي من داخل السلطنة وخارجها. ويستعرض المحور الثاني دور النفط في الاقتصاد الخليجي، ومقترحات جديدة لسياسة الاقتصاد الكلي لأنظمة سعر الصرف والسياسة المالية وتوزيع الثروة النفطية التي تتسق مع استقرار الاقتصاد الكلي والاستدامة المالية. ويتناول المحور الثالث تغير المناخ والبيئة وتأثيره على الاقتصاد الخليجي، ويستعرض المحور الرابع إصلاحات سوق العمل والأجور في دول المجلس، ويركز المحور الخامس على التكامل الاقتصادي بين دول المجلس والتحديات التي يواجهها المجلس في هذا المجال، وأخيرا يناقش المحور السادس السياسات المالية والمخاطر والشمولية.

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