حلقة عمل في "ديم" لتوظيف الذكاء الاصطناعي في إدارة قطاع المياه

مسقط – الرؤية

نظمت "ديم" بالتعاون مع شركة فيوليا للمياه حلقة عمل حول التكنولوجيا الناشئة في قطاع المياه، بحضور سعادة محمد بن عبدالله المحروقي رئيس الهيئة العامة للمياه إلى جانب ممثلي عدد من الجهات الحكومية والخاصة والمسؤولين والموظفين بديم.

وافتتحت حلقة العمل بكلمة لسعادة المحروقي تناول فيها أبرز التقنيات المستخدمة في قطاع المياه كاستخدامات إنترنت الأشياء، والذكاء الاصطناعي واستغلال هذه التقنيات في تحسين تشغيل وصيانة شبكات المياه وتوفير مستوى ممتاز من الخدمة للمشتركين.

وناقشت الحلقة العديد من المحاور أبرزها استخدام التقنيات الناشئة الحديثة في مجال تكنولوجيا المياه والاستفادة من التطور التقني في خدمات الإنترنت لإدارة شبكات المياه والتعرف على التسريبات غير المرئية في شبكات المياه وإجراء الصيانة الاستباقية قبل حدوث أي عطل أو انكسار في شبكات المياه.

وتطرقت حلقة العمل إلى التعريف بتقنية البلوكتشين واستخدامها في التعاملات الرقمية لتمتعها بدرجة أمان عالية ودرجة تشفير قد يكون من المستحيل كسرها في ظل التقنيات المتوفرة اليوم، حيث تستخدم في قراءة عدادات المياه ودفع الفواتير وتحليل بيانات استهلاك المياه.