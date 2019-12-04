بدء تداول أسهم "مسندم للطاقة".. اليوم

مسقط – الرؤية

يبدأ اليوم الخميس إدراج وتداول أسهم شركة "مسندم للطاقة" في السوق الموازية بسوق مسقط للأوراق المالية. وتستضيف قاعة المستثمرين حفلاً بهذه المناسبة بحضور أحمد بن صالح المرهون مدير عام سوق مسقط للأوراق المالية وعدد من المسؤولين بسوق مسقط والهيئة العامة لسوق المال وشركة مسقط للمقاصة والإيداع ومسؤولي شركة مسندم للطاقة والمؤسسات القائمة على الاكتتاب.

وكانت الشركة قد طرحت 40% من رأس مالها في 13 نوفمبر2018، ما يعادل 28.156.000 مليون سهم وتم طرحها على مرحلتين الأولى عن طريق بناء سجل الأوامر (Book Building) والثانية عن طريق الاكتتاب العام بسعر طرح 316 بيسة للسهم الواحد عبارة عن 314 بيسة قيمة السهم مضاف إليه 2 بيسة مصاريف إصدار. واستمرت فترة الاكتتاب حتى 21 نوفمبر2019. وسيجري تعويم سعر سهم شركة مسندم للطاقة لمدة يوم واحد فقط.