دعم تطبيق ومحفظة ميثاق للصيرفة الإسلامية بنظام متطور للدفع عبر الهاتف النقال

مسقط - الرؤية

أضاف ميثاق للصيرفة الإسلامية من بنك مسقط النظام المتطور للدفع عبر الهاتف، الذي دشنه البنك المركزي العُماني، لكل من تطبيق ميثاق عبر الهاتف النقال ومحفظة ميثاق للصيرفة الإسلامية. ويتيح النظام الدفع السلس والتشغيل والربط بين مختلف الأنظمة المصرفية والمحافظ الإلكترونية التي تديرها مختلف البنوك في السلطنة مما سيساهم في تعزيز كفاءة الدفع عبر الهاتف النقال.

ويوفر نظام الدفع عبر الهاتف النقال تحويل أو استقبال الأموال عبر عدة طرق، ومنها: لتحويل الأموال من شخص لآخر يمكن إتمام العملية من خلال حساب أو محفظة المستلم ويمكن البدء بخيار "إرسال الأموال" من خلال استخدام رقم الهاتف المحمول أو الاسم الافتراضي أو مسح رمز الاستجابة السريعة، كما يمكن البدء بخيار "استلام الأموال" من خلال استخدام اسم المستلم أو رقم هاتفه، ويجب على كل من المرسل والمستلم أن يكونا مسجلين في نظام مقاصة الدفع عبر الهاتف.

ويحظى زبائن ميثاق للصيرفة الإسلامية بالتسهيلات عند التسجيل في النظام وسيتمكن الزبائن من تحويل الأموال إلى الحسابات المصرفية أو المحافظ الإلكترونية لزبائن ميثاق والبنوك الأخرى من خلال استخدام رقم الهاتف المحمول أو الاسم المستعار أو مسح رمز الاستجابة السريعة المسجل في النظام.

ويفتخر ميثاق للصيرفة الإسلامية بتدشين هذه الخدمة الجديدة التي تؤكد ريادة ميثاق في مجال الخدمات والتسهيلات المصرفية الإلكترونية وحرصه على مواكبة أحدث المستجدات والتطورات العالمية في هذا المجال.

ويعكس الإقبال على الخدمات مدى الجهود التي يبذلها ميثاق للصيرفة الإسلامية لتوفير أفضل الحلول الرقمية التي تسهم في توفير الوقت والراحة للزبائن. وقد شهد استخدام الدفع الإلكتروني بالسلطنة نمواً كبيراً مقارنةً بالسنوات الماضية، نتيجةً للجهود التي تقوم بها الحكومة والقطاع الخاص في هذا الجانب.