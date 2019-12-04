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"عمانتل" تطور بنية تقنية المعلومات في "التنمية الاجتماعية"

الأربعاء 04 ديسمبر 2019 07:34 م بتوقيت مسقط

"عمانتل" تطور بنية تقنية المعلومات في "التنمية الاجتماعية"

مسقط – الرؤية

وقّعت وزارة التنمية الاجتماعية وعمانتل أمس اتفاقية تعاون لتطوير وتحديث البنية الأساسية لتقنية المعلومات والاتصالات بالوزارة من خلال توفير نظام الاتصال الهاتفي عبر بروتوكول الإنترنت، وذلك بحضور معالي الشيخ محمد بن سعيد الكلباني وزير التنمية الاجتماعية. ووقع الاتفاقية من جانب وزارة التنمية الاجتماعية خلفان بن حارب الجابري مدير عام الشؤون الإدارية والمالية بالوزارة ومن جانب عمانتل المهندس سامي بن أحمد الغساني الرئيس التنفيذي للعمليات بالشركة.  وقال خلفان بن حارب الجابري إن الاتفاقية تسهم في تطوير قطاع الاتصالات بوزارة التنمية الاجتماعية بما يواكب جهود التحول الرقمي لكافة المؤسسات الحكومية. وبموجب الاتفاقية سيجري تطوير قطاع الاتصالات في كافة تقسيمات الوزارة والذي سيحدث نقلة نوعية من النظام التقليدي إلى نظام حديث، من خلال تغيير كافة الأجهزة القديمة المتعلقة بقطاع الاتصالات، وربط الاتصال بين مديريات الوزارة داخليا، كما تشمل الاتفاقية ضمان أجهزة الاتصال الحديثة التي سيجري توفيرها من الشركة العمانية للاتصالات عمانتل.   

وعبَّر المهندس بهاء بن محمد رضا اللواتي نائب الرئيس التنفيذي لوحدة المشتركين التجاريين في عمانتل عن سعادته بهذه الشراكة الاستراتيجية مع وزارة التنمية الاجتماعية وتقديم مجموعة من الحلول المتكاملة لتقنية المعلومات والاتصالات، متمثلة في نظام الاتصال الهاتفي عبر الإنترنت الذي يعد حلا مناسبا وبديلا لشبكة الهواتف التقليدية لمساهمته في رفع كفاءة العمل والأداء الوظيفي في المؤسسات وفروعها المختلفة في كافة أرجاء السلطنة، حيث يتمتع النظام بخصائص مهمة ويوفر خدمات إضافية تسهل على المستخدم إجراء الاتصال بطريقة فعالة.

 

 

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