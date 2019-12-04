الأربعاء, 04 ديسمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
23 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. المحليات
  4. أخبار
  5. عرض الخبر

منخفض جوي في طقس السلطنة من الخميس إلى الاثنين .. وحالتين مداريتين في بحر العرب

الأربعاء 04 ديسمبر 2019 06:51 م بتوقيت مسقط

منخفض جوي في طقس السلطنة من الخميس إلى الاثنين .. وحالتين مداريتين في بحر العرب

مسقط - الرؤية

أشارت آخر تحاليل المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة، إلى احتمال تأثر أجواء السلطنة بإخدود من منخفض جوي ابتداءً من غدا الخميس 5 ديسمبر، ويستمر حتى الاثنين 9 ديسمبر 2019، حيث من المحتمل أن يكون الطقس غائم إلى غائم جزئيا مع فرص لطول أمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا مصحوبة بتساقط لحبات البرد ورياح نشطة مع جريان الأودية على محافظة مسندم وسواحل محافظتي الوسطى وظفار لتمتد تدريجياً من مساء يوم الجمعة لتشمل بقية المحافظات.

وتوضح تحاليل المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة إلى تواجد حالتين مداريتين في بحر العرب، تتمركز الحالة الأولى غرب بحر العرب وتتجه نحو السواحل الصومالية، بينما تتمركز الحالة الثانية شرق بحر العرب وتتجه إلى وسط بحر العرب، دون وجود أي تأثيرات مباشرة على السلطنة من الحالتين.

ومن المحتمل أن يكون البحر متوسط إلى هائج الموج على سواحل بحر العرب ويتراوح ارتفاع الموج من مترين إلى 3 أمتار، وهادئ إلى متوسط الموج على بقية سواحل السلطنة ويتراوح بين متر ونصف المتر إلى مترين.

وتدعو الهيئة العامة للطيران المدني المواطنين والمقيمين بأخذ الحيطة والحذر أثناء هطول الأمطار وجريان الأودية وعدم ارتياد البحر على سواحل محافظات ظفار والوسطى وجنوب الشرقية ومتابعة النشرات الجوية الصادرة عنها.



EK8zZZcXkAMHDBW

 

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

05 مارس 2016

منخفض جوي قوي يصل السلطنة الاثنين المقبل

المزيد

07 نوفمبر 2019

"الأرصاد": منخفض جوي بأجواء السلطنة من السبت إلى الاثنين

المزيد

21 مارس 2016

تأثر أجواء السلطنة بـ"أخدود منخفض" من الغد وحتى الخميس المقبل

المزيد

21 مايو 2018

منخفض مداري ببحر العرب يقترب من السلطنة

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

تفاصيل خطة "الشورى" لتوفير 10 آلاف وظيفة للمواطنين بالحكومة

عمان - الدولة والشورى

تدشين النسخة الثانية من "جوائز عمان للسياحة 2020".. و8 فئات تستوعب أنشطة القطاع

مبادرات الرؤية - جوائز عمان للسياحة

الرمحي: 10 مليارات دولار حجم الاستثمار السنوي في القطاع النفطي بالسلطنة

الاقتصاد - محلي

منخفض جوي في طقس السلطنة من الخميس إلى الاثنين .. وحالتين مداريتين في بحر العرب

المحليات - أخبار

في سابقة من نوعها.. 5 أعاصير مدارية بالمحيط الهندي وبحر العرب

منوعات - من هنا وهناك

"التراث والثقافة" تعلن عن اكتشاف أثري بدبا في محافظة مسندم

المحليات - ثقافة

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

"اتحاد الكرة" يدرس التضحية بكومان بعد الخروج من "خليجي 24".. ويكافئ اللاعبين

رياضة - محلي

الشرطة تكشف لغز ال ١٠ سيارات المخبأة بشمال الباطنة

المحليات - شرطة

توقعات بـ "منخفض بارد" يضرب الخليج وشمال السلطنة

المحليات - أخبار

اعتماد جداول امتحانات دبلوم التعليم العام للفصل الدراسي الأول

المحليات - تعليم

"تغريدة" لوزير الخارجية الإماراتي تثير الجدل

دولي - أخبار

الإعلان عن أسعار الوقود في السلطنة لشهر ديسمبر 2019

الاقتصاد - محلي

إعلان أسفل الأكثر قراءة