منخفض جوي في طقس السلطنة من الخميس إلى الاثنين .. وحالتين مداريتين في بحر العرب

مسقط - الرؤية

أشارت آخر تحاليل المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة، إلى احتمال تأثر أجواء السلطنة بإخدود من منخفض جوي ابتداءً من غدا الخميس 5 ديسمبر، ويستمر حتى الاثنين 9 ديسمبر 2019، حيث من المحتمل أن يكون الطقس غائم إلى غائم جزئيا مع فرص لطول أمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا مصحوبة بتساقط لحبات البرد ورياح نشطة مع جريان الأودية على محافظة مسندم وسواحل محافظتي الوسطى وظفار لتمتد تدريجياً من مساء يوم الجمعة لتشمل بقية المحافظات.

وتوضح تحاليل المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة إلى تواجد حالتين مداريتين في بحر العرب، تتمركز الحالة الأولى غرب بحر العرب وتتجه نحو السواحل الصومالية، بينما تتمركز الحالة الثانية شرق بحر العرب وتتجه إلى وسط بحر العرب، دون وجود أي تأثيرات مباشرة على السلطنة من الحالتين.

ومن المحتمل أن يكون البحر متوسط إلى هائج الموج على سواحل بحر العرب ويتراوح ارتفاع الموج من مترين إلى 3 أمتار، وهادئ إلى متوسط الموج على بقية سواحل السلطنة ويتراوح بين متر ونصف المتر إلى مترين.

وتدعو الهيئة العامة للطيران المدني المواطنين والمقيمين بأخذ الحيطة والحذر أثناء هطول الأمطار وجريان الأودية وعدم ارتياد البحر على سواحل محافظات ظفار والوسطى وجنوب الشرقية ومتابعة النشرات الجوية الصادرة عنها.





