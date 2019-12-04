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سجن أمريكي 40 عاما بتهمة بالتجسس لصالح "حزب الله"

الأربعاء 04 ديسمبر 2019 03:46 م بتوقيت مسقط

سجن أمريكي 40 عاما بتهمة بالتجسس لصالح "حزب الله"

 

نيويورك – الوكالات

أصدرت محكمة أمريكية حكما بالسجن 40 عاما على مواطن أمريكي من أصول لبنانية أدين بالتجسس لصالح "حزب الله" في مدينة نيويورك.

وأصدرت محكمة مانهاتن الفدرالية هذا الحكم على، علي كوراني، (35 عاما) الذي أدين في مايو الماضي بتهمة تقديم دعم مادي إلى "حزب الله" اللبناني من خلال جمع معلومات استخباراتية عن أهداف لهجمات محتملة في نيويورك، بما فيها مطار جون كينيدي الدولي، ومرافق فدرالية ورياض أطفال.

وذكر مساعد النائب العام الأمريكي، جون ديميرز، أن السلطات تملك أدلة على أن كوراني كان يبحث عن أشخاص من شأنهم تزويده بأسلحة لشن هجمات في الأراضي الأمريكية، علاوة على عمله على تحديد أشخاص يمكن تجنيدهم أو استهدافهم.

وصرح المدعي الفدرالي في مانهاتن، جوفري إس بيرمان، أن كوراني الذي كان يواجه عقوبة السجن المؤبد بهذه التهم جُند ودُرب من قبل منظمة "الجهاد الإسلامي" التي تعد مرتبطة بـ"حزب الله"، وهو أول عنصر صدر حكم عليه من خلية أجنبية متهمة بـ"ارتكاب جرائم ضد الولايات المتحدة".

ووصل كوراني الولايات المتحدة بطريقة قانونية عام 2003، وحصل على الجنسية الأمريكية عام 2009، وقال المدعون إن تجنيده جاء بعد تدمير منزل عائلته إبان حرب لبنان عام 2006، وهو زار وطنه الأم لبنان مجددا عام 2011 لتلقي تدريب قتالي والتعلم على استخدام أسلحة مختلفة.

 

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