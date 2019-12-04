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جلالة السلطان يتلقى دعوة من الملك سلمان لحضور القمة الخليجية بالرياض

الأربعاء 04 ديسمبر 2019 03:42 م بتوقيت مسقط

جلالة السلطان يتلقى دعوة من الملك سلمان لحضور القمة الخليجية بالرياض

مسقط - العمانية

تلقى حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه - رسالة خطية من أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية تتعلق بالدعوة لحضور قمة قادة دول مجلس التعاون الخليجي الأربعين المزمع عقدها بـ الرياض خلال هذا الشهر.

وقد تسلم الرسالة صاحب السمو السيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، خلال استقبال سموه معالي الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي نقل تحيات خادم الحرمين الشريفين وتمنياته الطيبة لجلالة السلطان ، وتناول اللقاء تبادل وجهات النظر حيال القضايا المطروحة على جدول أعمال القمة القادمة.

 

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