بالصور.. الأمير ويليام يزور مركز العلوم البحرية والسمكية

مسقط - العمانية

قام صاحب السمو الملكي الأمير ويليام دوق كامبريدج، اليوم الأربعاء، بزيارة مركز العلوم البحرية والسمكية التابع لوزارة الزراعة والثروة السمكية .

وكان في استقبال سموه لدى وصوله إلى المركز معالي الدكتور حمد بن سعيد العوفي وزير الزراعة والثروة السمكية وسعادة الدكتور سعود بن حمود الحبسي وكيل الوزارة للثروة السمكية والدكتورة لبنى بنت حمود الخروصية المديرة العامة للبحوث السمكية بوزارة الزراعة والثروة السمكية مديرة وحدة الدعم السمكي وعدد من المسؤولين بالمركز.

وتجول سمو الأمير في أقسام المركز المختلفة وهي قسم البيئة البحرية وعلوم المحيطات وقسم الأحياء البحرية وقسم تقنيات ومعدات الصيد البحري وقسم المسوحات وتقدير المخزون السمكي وقسم القشريات والرخويات البحرية واستمع إلى شرحٍ وافٍ حول دور هذه الأقسام في اجراء البحوث التطبيقية والدراسات والبرامج الخاصة

بالحياة والبيئة البحرية المختلفة.

وتعرف دوق كامبريدج خلال تجواله في المركز على الأحياء المائية والبيئة البحرية في السلطنة وما تشكله من تنوع طبيعي وحيوي .

واستمع سموه إلى شرحٍ حول دور مركز العلوم البحرية والسمكية العلمي في تطوير وتنمية قطاع الثروة السمكية وفي دراسة الظواهر الطبيعية في سواحل السلطنة وأهم البحوث والدراسات العلمية والمشاريع العلمية والمسوحات البحرية التي قام بتنفيذها.

وشاهد صاحب السمو الملكي الأمير وليام دوق كامبريدج خلال زيارته جانبًا من طريقة الصيد التقليدية لمجموعة من الصيادين العمانيين كما تعرف على أدوات الصيد المستخدمة وسفن الصيد التقليدية.